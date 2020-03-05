Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области территориальные комитеты Белорусского республиканского союза молодежи сегодня в онлайн-режиме проведут акцию "Выбираем студотряд", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь областного комитета БРСМ Максим Харитоник.





Вопросы о возможности временного трудоустройства учащиеся и студенты могут задать с 12.00 в сообществах областного и территориальных комитетов союза молодежи. Желающие отправят заявки на участие в студенческих отрядах.

В Брестской области в третьем трудовом семестре планируется сформировать более 300 студотрядов. "Взаимодействуем с предприятиями и организациями, ищем рабочие места для молодежи. Предварительно получили согласие на временное трудоустройство более 2 тыс. человек. Определяемся с объектом, который получит статус областной молодежной стройки. С высокой долей вероятности это будет строящаяся средняя школа в Барановичах", - сказал Максим Харитоник.

Юноши и девушки смогут подработать в строительных, сельскохозяйственных, сервисных, производственных отрядах. В регионе в прошлом году впервые был создан медицинский отряд, планируется увеличить их количество. Экологические отряды преимущественно будут созданы на базе лесхозов, ребята займутся посадкой деревьев. Участникам педагогических отрядов традиционно предложат поработать в летних оздоровительных лагерях, в том числе ведутся переговоры с представителями российской Анапы. Также формируется отряд из студентов Брестского государственного технического университета, которые отправятся на Всебелорусскую молодежную стройку в Островце.

Мероприятия республиканской акции "Выбираем студотряд" будут проводиться еженедельно с марта по июль.