В таможне рассказали, как правильно переместить через границу котика или собачку

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с многочисленными случаями нарушения гражданами порядка ввоза из-за границы живых животных, Брестская таможня напоминает о правилах перемещения такой категории товаров.





В соответствии с законодательством живые животные при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подлежат ветеринарному контролю и таможенному декларированию. В пункте пропуска сотруднику таможни необходимо представить пассажирскую таможенную декларацию с отметками о похождении ветеринарного контроля. Если пункт пропуска оборудован системой двойного коридора таможенная декларация представляется в «красном» коридоре.

Ввоз животных физическими лицами, постоянно проживающими на таможенной территории государств-членов ЕАЭС, осуществляется с уплатой либо без уплаты таможенных пошлин, налогов в зависимости от веса и стоимости животного.

Если Вы временно выезжаете с таможенной территории ЕАЭС с домашним питомцем (животным), рекомендуем при выезде заполнить пассажирскую таможенную декларацию в двух экземплярах. При обратном въезде таможенная декларация, оформленная при выезде, будет являться документом, подтверждающим временный вывоз животного. Его вес и стоимость не будут включаться в нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования.

Иностранными физическими лицами домашние животные могут ввозиться на период своего пребывания на территории ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.