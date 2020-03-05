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Мбаппе продолжает божить! Смотрите, как он пробежал со своей половины поля и забил гол

05.03.2020 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«ПСЖ» обыграл «Лион» в полуфинале Кубка Франции — 5:1. Хет-трик оформил 21-летний французский нападающий Килиан Мбаппе, передает eurosport.

Особенно крутым вышел второй мяч страйкера — он разогнался со своей половины поля, легко обыграл двоих оппонентов и пробил мимо вратаря с нескольких метров.

Помимо Килиана за «ПСЖ» забили по голу Неймар и Сарабия. В финале Кубка клуб сыграет с победителем пары «Сент-Этьен» — «Ренн».

 
 
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