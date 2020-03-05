Мбаппе продолжает божить! Смотрите, как он пробежал со своей половины поля и забил гол

Источник материала: Tut.by

«ПСЖ» обыграл «Лион» в полуфинале Кубка Франции — 5:1. Хет-трик оформил 21-летний французский нападающий Килиан Мбаппе, передает eurosport.

Особенно крутым вышел второй мяч страйкера — он разогнался со своей половины поля, легко обыграл двоих оппонентов и пробил мимо вратаря с нескольких метров.

OH QUEL SOLO DE GEORGE WEAH MBAPPE ! 3−1 ! #OLPSG pic.twitter.com/O7ZUndq9ek — Feuille de Match (@Feuille2Match_) March 4, 2020

Помимо Килиана за «ПСЖ» забили по голу Неймар и Сарабия. В финале Кубка клуб сыграет с победителем пары «Сент-Этьен» — «Ренн».