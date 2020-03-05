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Банкам предложили сделать белорусскоязычные версии сайтов
05.03.2020 10:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В тексте послания отмечается: регулятору поступают обращения с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан в выборе языка при банковском обслуживании. Белорусскоязычные граждане просят использовать белорусский язык наравне с русским при информировании и предоставлении финансовых услуг населению, сообщает
Нацбанк просит банковское сообщество рассмотреть возможность доработать интерфейс программного обеспечения, используемого в банкоматах, инфокиосках на территории Беларуси, мобильного и интернет-банкинга, чтобы информация отображалась в том числе на белорусском языке.
Также по требованию клиента на белорусском языке могут оформляться связанных с банковским обслуживанием документов, включая договоры.
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Письмо Нацбанка с соответствующим предложением было направлено в Ассоциацию белорусских банков.
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