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Хакеры взломали ящики медучреждений. СК возбудил уголовное дело
05.03.2020 11:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Следственный комитет завел уголовное дело в связи с хакерской атакой а сайты белорусских медучреждений.
В феврале заявление в милицию подал руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Он сообщил, что принадлежащее учреждению электронный почтовый ящик был взломан.
Как оказалось, злоумышленники от имени центра рассылали электронные письма, содержащие ссылки на загрузку вредоносных программ.
С аналогичным заявлением днем ранее обратился в милицию один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здесь хакеры действовали по той же схеме.
СК информирует, что в разосланных сообщениях была информация, которая не соответствовала действительности. Она касалась распространения коронавируса в Беларуси. После открытия имеющихся в сообщении ссылок, на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.
Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту незаконного доступа к компьютерной информации.
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Следственный комитет завел уголовное дело в связи с хакерской атакой а сайты белорусских медучреждений.
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