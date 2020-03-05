Хакеры взломали ящики медучреждений. СК возбудил уголовное дело

Источник материала: Ежедневник

Следственный комитет завел уголовное дело в связи с хакерской атакой а сайты белорусских медучреждений.

В феврале заявление в милицию подал руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Он сообщил, что принадлежащее учреждению электронный почтовый ящик был взломан.

Как оказалось, злоумышленники от имени центра рассылали электронные письма, содержащие ссылки на загрузку вредоносных программ.

С аналогичным заявлением днем ранее обратился в милицию один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здесь хакеры действовали по той же схеме.

СК информирует, что в разосланных сообщениях была информация, которая не соответствовала действительности. Она касалась распространения коронавируса в Беларуси. После открытия имеющихся в сообщении ссылок, на компьютер пользователя под видом pdf-файла автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту незаконного доступа к компьютерной информации.