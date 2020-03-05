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Макарина-Кибак: «Удобно, когда ты приедешь и посмотришь не только туристический объект, но и какие-то кулинарные изыски»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали в программе
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
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Макарина-Кибак: «Удобно, когда ты приедешь и посмотришь не только туристический объект, но и какие-то кулинарные изыски»
Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Цвирко: «У нас отсутствует информация. Мы можем приехать к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и не...
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