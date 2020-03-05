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Макарина-Кибак: «Удобно, когда ты приедешь и посмотришь не только туристический объект, но и какие-то кулинарные изыски»

05.03.2020 13:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира».

Цвирко: «У нас отсутствует информация. Мы можем приехать к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и не знаем, что это такое»

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Как гражданин Республики Беларусь, я позволю себе согласиться с коллегами, что, на самом деле, для того чтобы по-новому маршруту повести какую-то экскурсию, потому что я люблю путешествовать, и мы любим группой путешествовать, конечно же, нужна инфраструктура в республике. Понятно, что человеку, вот Вы говорите, необязательно какое-то кафе – можно «взять какую-то корзиночку», но, всё-таки, более удобно, когда ты приедешь и посмотришь не только туристический объект, но и какие-то кулинарные изыски. Нам есть, чем гордиться, нам есть, что показать – исторические места. Поэтому над этим, мне кажется, ещё надо работать. Хотя, уже позитивные сдвиги точно есть.

Макарина-Кибак: «Удобно, когда ты приедешь и посмотришь не только туристический объект, но и какие-то кулинарные изыски»

Люди в материале: Людмила Макарина-Кибак

 
 
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Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Цвирко: «У нас отсутствует информация. Мы можем приехать к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и не...
 
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