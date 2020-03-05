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Футболисты брестского «Динамо» третий раз подряд завоевали Суперкубок

05.03.2020 13:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Футболисты брестского «Динамо» третий раз подряд завоевали Суперкубок
Фото: / БЕЛТА

В Минске состоялся поединок за футбольный Суперкубок Беларуси. В матче сошлись чемпионы прошлого сезона игроки брестского «Динамо» и обладатели Кубка Беларуси футболисты солигорского «Шахтера».

Футболисты брестского «Динамо» третий раз подряд завоевали Суперкубок В Минске в 2021 году пройдет конгресс УЕФА

Игра началась с преимущества брестчан. Уже на третьей минуте они вышли вперед, а к первому перерыву имели перевес в два гола.

Во второй половине матча солигорские футболисты стали больше атаковать и на 49-й минуте получили численное преимущество, когда после второго предупреждения с поля был удален Артем Милевский. До конца встречи «Шахтер» владел инициативой, но так и не смог отыграться. Итоговая победа брестского «Динамо» – 2:0.

Интересно, что это третий подряд подобный трофей для команды из Бреста. Чаще всех Суперкубок завоевывал борисовский БАТЭ, у которого семь побед, один раз приз завоевали футболисты «Гомеля».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Брестчане обыграли солигорский «Шахтер» со счетом 2:0.
 
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