Футболисты брестского «Динамо» третий раз подряд завоевали Суперкубок

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске состоялся поединок за футбольный Суперкубок Беларуси. В матче сошлись чемпионы прошлого сезона игроки брестского «Динамо» и обладатели Кубка Беларуси футболисты солигорского «Шахтера».

Игра началась с преимущества брестчан. Уже на третьей минуте они вышли вперед, а к первому перерыву имели перевес в два гола.

Во второй половине матча солигорские футболисты стали больше атаковать и на 49-й минуте получили численное преимущество, когда после второго предупреждения с поля был удален Артем Милевский. До конца встречи «Шахтер» владел инициативой, но так и не смог отыграться. Итоговая победа брестского «Динамо» – 2:0.

Интересно, что это третий подряд подобный трофей для команды из Бреста. Чаще всех Суперкубок завоевывал борисовский БАТЭ, у которого семь побед, один раз приз завоевали футболисты «Гомеля».