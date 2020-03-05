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Литовцы скупают крепкий алкоголь. В чем дело?

05.03.2020 13:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлой неделе сообщалось, что в Литве дезинфекторов нет не только в аптеках, но и в магазинах косметики. А пока жителям страны рекомендовали покупать мыло. Но не все услышали рекомендации. Вместо этого литовцы стали покупать водку.

Несмотря на то, что специалисты в сфере здравоохранения напоминают о том, что наилучшее средство защиты от вирусов – мытье рук, глава компании Vilniaus degtinė Рокас Митузас рассказал Delfi, что на прошлой неделе, когда с прилавков пропали дезинфекторы, люди стали скупать крепкую водку – 79-градусную. 

"На прошлой неделе со среды, когда люди, вероятно, прочитали новость, они стали скупать водку. В нашем магазине выносили водку вместе с прилавками, у магазина образовался затор", – сказал Митузас. 

По словам главы Vilniaus degtinė, люди покупали водку ящиками. "Люди брали не бутылками, а литрами. Дезинфекторов нет, так перепуганные люди стали обеспечивать свое будущее", – прибавил он. 

Даже более высокая цена чем на дезинфектор, людей не отпугнула. Например, в интернете есть дезинфекторы по 10 евро за 1 л, а литр крепкой водки стоит 25 евро. "Люди приходят, говорят, как дорого. Мы отвечаем, что если бутылка стоит 25 евро, из них 21 евро - это налоги. Вы дезинфицируете руки налогами", – сказал глава Vilniaus degtinė. 

В минувший понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что проблема нехватки дезинфекторов будет решена. Сейчас компания Vilniaus degtinė вместе с другим производителем алкоголя компанией MV Group и компанией Biok laboratorija ждут, когда Минздрав утвердит формулу дезинфектора. 

Митузас сказал, что процесс долгий - одна регистрация нового товара занимает 4 месяца, однако Минздрав обещал, что в условиях чрезвычайной ситуации разрешение выдадут в течение недели. 

"Мы попросили, чтобы они указали формулу, чтобы объяснили, как получить разрешение за неделю, какие заявки подать. Нормальный путь - изучение 5000 страниц документов, за неделю мы их и прочитать не успеем", – сказал Митузас. 

Он отметил, что обычная водка в качестве дезинфектора не годится, поскольку вирусам не страшна ее 40-градусная концентрация. Для дезинфектора нужна 60–80-градусная водка. 


"Больше чем 80 градусов не подходит, так как это уже слишком крепкая. Чистым спиртом нельзя дезинфицировать. Для поверхностей нужно 80 градусов, а для рук – 70 градусов", – сказал собеседник. 

Однако на самом деле для дезинфекции достаточно и мыла. 

"Покупайте мыло, мойте руки, и все будет хорошо. Не обязательно средство на спирту, чтобы обеспечить гигиену рук. Не надо бегать по аптекам и скупать салициловый спирт. Да, в аптеках сказали, что осталась зеленка, там тоже много спирта, можно мазаться, тогда все будут знать, что вы продезинфицировали руки", – пошутил министр Аурелиюс Верига
 
Теги: Новости
 
 
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На прошлой неделе сообщалось, что в Литве дезинфекторов нет не только в аптеках, но и в магазинах косметики. А пока жителям страны рекомендовали покупать мыло. Но не...
 
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