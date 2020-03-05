Цветочный базар в г. Ивье начал свою работу 5 марта

Источник материала: Ивьевский край

В самый красивый весенний праздник 8 Марта главным подарком для женщин являются цветы. Поэтому спрос на них в эти дни особенный. Благо, выбрать есть из чего. Этой возможностью подзаработать в предпраздничные дни стараются не только индивидуальные предприниматели, но и физические лица, сообщили в отделе экономики Ивьевского райисполкома.

Для того, чтобы физлицу организовать продажу цветов достаточно обратиться в отдел экономики и уплатить единый налог.

Для этих целей определено место временной торговли, которой находится напротив районного узла почтовой связи.

Напоминаем, что, согласно частям 8, 10 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь, за реализацию товаров с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с использованием иных приспособлений в местах, запрещенных законодательством, предусмотрена административная ответственность.











