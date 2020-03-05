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На самую детальную съёмку Минска попали резиденции Лукашенко: как они выглядят
Источник материала: KYKY>
По заказу Госкомимущества Минску создали самую детальную ортофотосъемку с высоты птичьего полета (ее провели осенью 2019-го),
Размытые изображения зданий управления военной контрразведки КГБ на Интернациональной и Минобороны на проспекте Независимости:
Дворец Независимости:
Несмазанный любопытный объект на проспекте Независимости – недоступный для большинства дворик КГБ. На снимке видно, что там припаркованы в том числе большие авто:
Тракторный завод:
Резиденция президента в Дроздах: кроме спортивных и вертолетной площадок, можно рассмотреть и благоустройство. У дома что-то похожее на фонтан, а рядом с другим участком есть даже детская площадка:
Резиденция Лукашенко в Заславле. Заметно, что с прежнего места исчезла беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Она находилась возле сооружения, похожего на бассейн:
Скриншоты сделаны TUT.by.
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По заказу Госкомимущества Минску создали самую детальную ортофотосъемку с высоты птичьего полета (ее провели осенью 2019-го), пишет TUT.by. На полученных кадрах город...
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