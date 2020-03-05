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На самую детальную съёмку Минска попали резиденции Лукашенко: как они выглядят

05.03.2020 15:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По заказу Госкомимущества Минску создали самую детальную ортофотосъемку с высоты птичьего полета (ее провели осенью 2019-го), пишет TUT.by. На полученных кадрах город показывается значительно детальнее, чем на любых других картах, сделанных со спутника. Общая площадь отснятых для ортофотомозаики территорий – почти тысяча квадратных километров, разрешение снимков – 15 сантиметров в одном пикселе. Забавно, что на карты попали как «стратегические» объекты (их сначала замазали, но позже «блюр» вроде как пропал), так и резиденции Александра Лукашенко. Вот как все это выглядит.

Размытые изображения зданий управления военной контрразведки КГБ на Интернациональной и Минобороны на проспекте Независимости:

Дворец Независимости:

Несмазанный любопытный объект на проспекте Независимости – недоступный для большинства дворик КГБ. На снимке видно, что там припаркованы в том числе большие авто:

Тракторный завод:

Резиденция президента в Дроздах: кроме спортивных и вертолетной площадок, можно рассмотреть и благоустройство. У дома что-то похожее на фонтан, а рядом с другим участком есть даже детская площадка:

Резиденция Лукашенко в Заславле. Заметно, что с прежнего места исчезла беседка, подаренная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Она находилась возле сооружения, похожего на бассейн:

Скриншоты сделаны TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
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По заказу Госкомимущества Минску создали самую детальную ортофотосъемку с высоты птичьего полета (ее провели осенью 2019-го), пишет TUT.by. На полученных кадрах город...
 
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