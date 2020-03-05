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Названы первые маршруты с минского автовокзала «Восточный»

05.03.2020 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Названы первые маршруты с минского автовокзала «Восточный»
Фото из открытых источников

С 20 марта в Минске предварительно заработает автовокзал «Восточный», который не принимал пассажиров с 2016 года. Как пишет TUT.by, со ссылкой на предприятие «Столичный транспорт и связь», с «Восточного» пойдут автобусы в Любчу, Новогрудок, санаторий «Радон», Лиду, Могилев, Витебск, Новополоцк, Поставы.

Названы первые маршруты с минского автовокзала «Восточный» В Минске возобновит работу автовокзал «Восточный»

Кроме того, на сайте «Минсктранса» опубликован список городских и пригородных автобусов, которые собираются отправлять с автовокзала «Восточный» с 20 марта. Однако на предприятии «Столичный транспорт и связь» отмечают, что точный список пока не согласован.

Среди них городские автобусы №110, 110А, 112С, 160, 160А, 161,161А, 161С, 168, 168А, а также пригородные автобусы №270 «Минск – Мачулищи», №281 «Минск – Кайково», №296 «Минск – Дубовый Лес», №308 «Минск – Дергаи», №323 «Минск – Дудутки», №327 «Минск – Бардиловка», №375 «Минск – Парк «Великий камень», №434 «Минск – Санаторий «Волма».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Автобусы предварительно начнут ходить с 20 марта 2020 года.
 
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