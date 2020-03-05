Дороже всех титулов – доброе сердце

Завершилась областная акция «29 добрых дел». За время ее проведения учащиеся Смолевичского района совершили много добрых и полезных поступков. Школьники Барсуковской средней школы также активно участвовали в доброй акции.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Хлюст, на протяжении всего месяца в учреждении образования проходили многочисленные мероприятия, приуроченные к акции: уроки доброты, творческие мастерские и много чего еще. Но самым ярким событием стала поездка учащихся в ГУО «ЦКРОиР Смолевичского района».

— Данное мероприятие мы провели в тесном сотрудничестве с ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», — рассказывает Татьяна Анатольевна. — Вместе с нашими учащимися воспитанники Центра отправились в путешествие по сказке «Теремок». Ребята стали активными участниками сказочных действий. После игр и веселья заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» Ирина Чубок вручила подарки для воспитанников ЦКРОиР — развивающие настольные игры. Такие мероприятия очень многогранны. Они не только несут тепло, добро, милосердие в детские сердца, но и позволяют осознать, что рядом с нами живут и взрослеют дети, которые очень нуждаются в нашем внимании, заботе и поддержке. При встрече с ними невольно становишься мягче, тише, боясь потревожить их особенный мир. Но, в тоже время, ощущаешь ответное тепло, наполняющее твою душу.

Не зря Михаил Пришвин писал: «Доброта – это солнце, которое согревает душу человека. Все хорошее в природе от солнца, а все лучшее в жизни – от человека и его доброты».

Не забывайте об этом и старайтесь наполнять свой каждый новый день добром, теплотой и радостью.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото из архива ГУО «Барсуковская средняя школа».



