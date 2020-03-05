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В эпицентре взрыва было 1500 градусов. Вот почему после залпов БМ-13 горело всё и даже земля
Источник материала: СТВ
Всего за 8 секунд полк из 36 установок БМ-13 выпускал 576 снарядов. Ракеты пролетали более 8 километров. Температура в эпицентре взрыва достигала 1500 градусов. Территория площадью в 100 гектаров превращалась в выжженное поле.
Особенностью массового залпа стало то, что при наложении взрывных волн снарядов разрушительный эффект усиливался. Сами же ракеты и их осколки разогревались до 800 градусов. Вот почему горело все вокруг и даже земля.
Николай Титоренко, писатель-документалист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1965), лауреат премии Правительства Российской Федерации (2000):
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Всего за 8 секунд полк из 36 установок БМ-13 выпускал 576 снарядов. Ракеты пролетали более 8 километров. Температура в эпицентре взрыва достигала 1500 градусов....
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