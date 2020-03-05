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Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно

05.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Шесть пациентов, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Пациенты, у которых выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно

Жалоб нет, повышения температуры нет. По состоянию они могут быть выписаны из стационара прямо сейчас, но по протоколу необходимо получить дважды отрицательный лабораторный тест, который покажет отсутствие РНК вируса в клетках слизистых оболочек. В течение выходных – начале следующей недели после получения этих лабораторных данных эти пациенты также будут выписаны.

Продолжается наблюдение за 91 человеком из тех, кто находится в ближнем кругу лиц и контактировал с теми, у которых выявлен коронавирус. Отметим, что все, помещенные на карантин студенты БНТУ, чувствуют себя удовлетворительно. На сегодняшний день ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружен.

Отпущены домой 6 студентов и преподаватель «второго круга», которые поступали в больницы с покраснением горла или другими признаками ОРЗ у которых не подтвердилась коронавирусная инфекция.

Планируется, что при отсутствии дополнительных данных о распространении инфекции среди студентов, БНТУ сможет возвратиться на следующей неделе к обычному очному режиму работы.

Преподавателям будут закрыты листки нетрудоспособности, студентам будут выданы справки. Все они смогут вернуться к трудовой деятельности. Министерство здравоохранения продолжает санитарно-эпидемиологические мероприятия по недопущению завоза коронавируса в Беларусь. На сегодняшний момент под медицинским наблюдением находятся 1 тыс.322 человека, которые прибыли из эпидемиологически-неблагоприятных районов. В этот же период – 1 тыс.135 человек сняты с наблюдения в связи с тем, что у них нет никакой клинической картины и инкубационный период уже прошел.

 
 
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  Шесть пациентов, у которых были выявлены положительные тесты на коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, сообщили в пресс-службе Минздрава. Жалоб нет,...
 
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