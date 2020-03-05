Концепция озеленения Брестской крепости изменится

Источник материала: Виртуальный Брест

В здании Брестского горисполкома сегодня состоялось заседание организационного комитета конкурса по оформлению объектов внешнего благоустройства мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.





На несовершенства в озеленении одного из главных мемориалов страны обратил внимание Президент, будучи на праздновании тысячелетия Бреста. Для выполнения поручения была создана рабочая группа под руководством заместителя председателя облисполкома Вадима Ольшевского, объявлен конкурс по внешнему благоустройству.

"Брестская крепость является достоянием всей республики, символом нашего патриотизма. Важно идти в ногу со временем и обновить этот объект с учетом тенденций благоустройства, решить технические вопросы. Значительную часть мероприятий по озеленению выполним к 9 Мая и будем двигаться дальше. Это работа не одного года, территория крепости занимает большую площадь", - сказал вице-губернатор. Финансироваться работы будут из республиканского и местного бюджетов.

Суть в том, что концепция внешнего благоустройства мемориального комплекса устарела. Участники конкурса предложили более современные варианты, в финал вышли пять проектов. Авторские коллективы их сегодня презентовали оргкомитету. Проектировщики предлагают выполнять озеленение по зональному принципу, исходя из функциональности территории. При этом колористическое решение должно нести смысловую нагрузку. Наиболее подходящим будет использование кустарников и цветов красного и белого оттенков, в меньшей степени желтого, голубого.





фото - zarya.by

Проектировщики сходятся во мнении, что главный вход в Брестскую крепость должен больше приковывать к себе внимание посетителей. Также большинство участников предлагают высадить памятные аллеи или сады, облагородить территорию Бернардинского монастыря.

Подводя итоги конкурса, Вадим Ольшевский подчеркнул, что в каждом проекте есть изюминка, оргкомитету было непросто определить победителя конкурса. В итоге первое место разделили между собой представители ОАО "Полесьежилстрой" и авторский коллектив Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук, "Бресткоммунпроекта" и местного благотворительного фонда "Фортификация Бреста". Оба проекта будут взяты за основу озеленения крепости.

"Объект международного значения не должен превратиться в ботанический сад. Это прежде всего мемориал с определенной энергетикой. Та зелень, которая применяется в проектах, должна соответствовать этому месту, отражать трагизм, память. Задача сложная - вписаться в уже сложившиеся условия и гармонично внести современные изменения. Мы увидели достойные идеи, которые стоит реализовать", - резюмировал главный архитектор Брестской области Александр Жарков.