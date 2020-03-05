ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концепция озеленения Брестской крепости изменится

05.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В здании Брестского горисполкома сегодня состоялось заседание организационного комитета конкурса по оформлению объектов внешнего благоустройства мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Концепция озеленения Брестской крепости изменится

На несовершенства в озеленении одного из главных мемориалов страны обратил внимание Президент, будучи на праздновании тысячелетия Бреста. Для выполнения поручения была создана рабочая группа под руководством заместителя председателя облисполкома Вадима Ольшевского, объявлен конкурс по внешнему благоустройству.

"Брестская крепость является достоянием всей республики, символом нашего патриотизма. Важно идти в ногу со временем и обновить этот объект с учетом тенденций благоустройства, решить технические вопросы. Значительную часть мероприятий по озеленению выполним к 9 Мая и будем двигаться дальше. Это работа не одного года, территория крепости занимает большую площадь", - сказал вице-губернатор. Финансироваться работы будут из республиканского и местного бюджетов.

Суть в том, что концепция внешнего благоустройства мемориального комплекса устарела. Участники конкурса предложили более современные варианты, в финал вышли пять проектов. Авторские коллективы их сегодня презентовали оргкомитету. Проектировщики предлагают выполнять озеленение по зональному принципу, исходя из функциональности территории. При этом колористическое решение должно нести смысловую нагрузку. Наиболее подходящим будет использование кустарников и цветов красного и белого оттенков, в меньшей степени желтого, голубого.

Концепция озеленения Брестской крепости изменится

фото - zarya.by

Проектировщики сходятся во мнении, что главный вход в Брестскую крепость должен больше приковывать к себе внимание посетителей. Также большинство участников предлагают высадить памятные аллеи или сады, облагородить территорию Бернардинского монастыря.

Подводя итоги конкурса, Вадим Ольшевский подчеркнул, что в каждом проекте есть изюминка, оргкомитету было непросто определить победителя конкурса. В итоге первое место разделили между собой представители ОАО "Полесьежилстрой" и авторский коллектив Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук, "Бресткоммунпроекта" и местного благотворительного фонда "Фортификация Бреста". Оба проекта будут взяты за основу озеленения крепости.

"Объект международного значения не должен превратиться в ботанический сад. Это прежде всего мемориал с определенной энергетикой. Та зелень, которая применяется в проектах, должна соответствовать этому месту, отражать трагизм, память. Задача сложная - вписаться в уже сложившиеся условия и гармонично внести современные изменения. Мы увидели достойные идеи, которые стоит реализовать", - резюмировал главный архитектор Брестской области Александр Жарков.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В здании Брестского горисполкома сегодня состоялось заседание организационного комитета конкурса по оформлению объектов внешнего благоустройства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночные заморозки и дожди ожидаются на следующей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика