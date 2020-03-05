Энтузиасты запустили на iPhone 7 Android

Источник материала: Tut.by

Команда разработчиков под названием Corellium выпустила бета-версию программы Project Sandcastle, которая позволяет запустить Android на iPhone. Операционную систему удалось запустить на iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPod Touch седьмого поколения, но на устройствах случился ряд аппаратных сбоев, пишет TJournal со ссылкой на 9toMac.





Программа работает на основе эксплойта checkra1n. Разработчики заявили целый ряд устройств, на которых предположительно должен работать Project Sandcastle, но контроль над процессором удалось заполучить только в вышеупомянутых моделях.

Как уточняет издание, на тестируемых устройствах прекратила работать камера, Bluetooth, графические ядра и другие аппаратные элементы. В их числе указан даже модуль, который отвечает за звук. Причины сбоя не уточняются.

Издание 9toMac предупредило, что использование Project Sandcastle может вывести смартфон из строя. Несмотря на риск, пользователи Twitter поделились снимками установки Android на свои устройства.