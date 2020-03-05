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VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек

VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек

Форум регионов, который в этом году будет посвящен историческому наследию Великой Победы, Наталья Кочанова назвала ключевым межпарламентским мероприятием 2020 года. «Ожидается, что в форуме примут участие более 500 человек. Важной частью программы станет деловая повестка: белорусские и российские бизнес-круги обсудят перспективы взаимодействия и новые совместные проекты. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве и коммерческие контракты», — проинформировала спикер.

VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек

Наталья Кочанова провела сегодня в Минске переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Белорусский спикер выразила уверенность, что визит российских коллег придаст новый импульс развитию белорусско-российских отношений и активизации межпарламентского взаимодействия. «Мы рассматриваем его как важный шаг к дальнейшему углублению межпарламентского диалога и активизации сотрудничества между нашими странами во всех сферах», — обозначила она позицию белорусских парламентариев.

VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек
VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек

Председатель Совета Республики поблагодарила Валентину Матвиенко и членов российской парламентской делегации за доверительный, открытый и конструктивный разговор. «На переговорах была подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений России и Беларуси. Мы обсудили широкий круг вопросов сотрудничества, включая возможности усиления роли парламентского измерения в решении актуальных задач. Достигнуты договоренности, нацеленные на укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между странами», — рассказала Наталья Кочанова.

VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек
VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что парламентский диалог сейчас востребован как никогда. По ее словам, на встрече в Минске стороны обсудили положение дел в белорусско-российских отношениях, роль парламентов в реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей. Кроме того, отмечалась необходимость усиления координации на международных парламентских площадках.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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VII Форум регионов Беларуси и России соберет более 500 человек. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает...
 
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