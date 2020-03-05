Записаться в студотряд молодежь может через соцсети

Источник материала: Кировец

Республиканская акция «Выбираем студотряд!» по информированию и предварительной записи потенциальных бойцов студенческих отрядов для работы в третьем трудовом семестре 2020 года стартовала 5 марта. Об этом сообщили в ОК ОО «БРСМ».

По словам собеседников, с этого года зарегистрироваться можно в онлайн режиме, используя технологии QR-кода и хештеги #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО. Ссылка на анкету доступна сегодня с полудня.

В группах социальных сетей Белорусского республиканского союза молодежи размещен QR-код с прямой ссылкой на анкету. Студенты вузов, учащиеся средних специальных учреждений и старшеклассники смогут указать свои данные, а также где и кем хотят трудиться.

