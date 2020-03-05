Передачу коронавируса половым путем поставили под сомнение

Источник материала: Tut.by

Молекулярные биологи из Китая не нашли следов коронавируса в слизистых оболочках половых органов 35 женщин, которые недавно перенесли вызванную им пневмонию. Это заставляет сомневаться в том, что он может передаваться половым путем, пишут исследователи в статье, которую опубликовала электронная научная библиотека medRxiv. Кратко об этом рассказывает ТАСС.



Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«В клетках слизистой оболочки половых органов человека нет рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для того, чтобы попадать в организм новых жертв. Наши наблюдения показывают, что вирус не передавался от женщин к их партнерам. С другой стороны, мы не можем исключить того, что он мог распространяться иными путями во время их контактов», — пишут исследователи.

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что коронавирус SARS-CoV-2 (ранее его называли 2019-nCoV), который вызвал вспышку пневмонии в Китае и ряде других стран, может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через половые контакты. Ученые из Уханьского университета науки и технологии (Китай) проверили эти заявления на практике.

Для этого они изучили содержимое слизистых оболочек половых органов у 35 жительниц Уханя, которых положили в больницу с вирусной пневмонией в промежутке между 28 января и 18 февраля. Биологи собрали образцы выделений из их половых органов и попытались найти следы вируса в них. Кроме того, ученые опрашивали женщин, вступали ли они в отношения во время инкубационного периода.

Эти наблюдения и опросы показали, что возможность прямой половой передачи инфекции практически полностью исключена. В пользу этого говорит то, что биологи не нашли следов вируса в половых органах всех женщин, а также в других слизистых оболочках их тела. Более того, супруг одной из больных не заразился, несмотря на неоднократные половые контакты между ними.

При этом ученые подчеркивают, что подобная особенность коронавируса не мешает инфекции передаваться другими путями, в том числе воздушно-капельным или через желудочно-кишечный тракт. Это объясняет то, как примерно половина мужей этих женщин заразилась от них коронавирусом, несмотря на отсутствие половых контактов между супругами во время инкубационного периода во всех случаях, кроме одного.