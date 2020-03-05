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Беларусы опять требуют сделать 31 декабря выходным

05.03.2020 17:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте «Удобный город» опять появилась петиция с требованием сделать 31 декабря постоянным выходным днем без отработки и без переносов на другие дни.



Вот какие аргументы приводит автор:

1. Выходной нужен, чтобы приготовить праздничный стол, украсить дом, а после и себя привести в порядок.

2. Для увеличения доходов в сфере туризма, в сфере торговли, в сферах развлечения и отдыха.

3. Для поездки в мини-отпуск за границу или для поездки на малую родину.

4. Отдохнувшие сотрудники равно высокая производительность труда и рост доходов компаний.

5. В следующих странах официально установлен выходной день 31 декабря: 

Великобритания (с 25 декабря по 4 января), 
Испания (с 25 декабря по 6 января), 
Италия (с 25 декабря по 6 января), 
Япония (с 28 декабря по 4 января), 
Азербайджан (с 31 декабря по 6 января), 
Грузия (с 30 декабря по 2 января).


Обращение планируют отправить в Администрацию Президента и Министерство труда и соцзащиты примерно в октябре.
 
 
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На сайте «Удобный город» опять появилась петиция с требованием сделать 31 декабря постоянным выходным днем без отработки и без переносов на другие дни.
 
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