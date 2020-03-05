Беларусы опять требуют сделать 31 декабря выходным









Вот какие аргументы приводит автор:





1. Выходной нужен, чтобы приготовить праздничный стол, украсить дом, а после и себя привести в порядок.





2. Для увеличения доходов в сфере туризма, в сфере торговли, в сферах развлечения и отдыха.





3. Для поездки в мини-отпуск за границу или для поездки на малую родину.





4. Отдохнувшие сотрудники равно высокая производительность труда и рост доходов компаний.





5. В следующих странах официально установлен выходной день 31 декабря:





Великобритания (с 25 декабря по 4 января),

Испания (с 25 декабря по 6 января),

Италия (с 25 декабря по 6 января),

Япония (с 28 декабря по 4 января),

Азербайджан (с 31 декабря по 6 января),

Грузия (с 30 декабря по 2 января).







