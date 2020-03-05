Канопацкая прокомментировала свое исключение из праймериз

причины исключения из гонки ей непонятны. Решение штаба «Народного голосования» (праймериз) Канопацкая прокомментировала TUT.BY. Поэтомуей непонятны. Решение штаба «Народного голосования» (праймериз) Канопацкая прокомментировала





Напомним, накануне штаб «Народного голосования» (праймериз) заявил, что Анна Канопацкая исключена из гонки на роль «единого» кандидата в президенты от оппозиции.





Причин было несколько: недостоверные подписи — в них были не все необходимые данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации подписанта), публичная деятельность и высказывания Канопацкой, которые, по мнению штаба, «не были направлены на усиление доверия к праймериз».









Анна Канопацкая решением штаба «Народное голосование» исключить ее из гонки не удивлена.





Экс-депутат подчеркивает: она несколько раз, в том числе в письменной форме, просила руководителей штаба дать ей разъяснения и предоставить документы, «определяющие состав и содержание гражданских правоотношений», возникающих между Канопацкой и людьми, входящими в штаб, и легальности процедуры.





— Никаких вразумительных ответов руководством штаба праймериз относительно законности происходящего мне так и не было предоставлено. До сих пор мне не разъяснили, какими документами регламентируются наши отношения, — говорит Канопацкая. В феврале она даже подала в штаб заявление о моратории на участие в праймериз, пока ей не предоставят документы о том, чем регулируются отношения со штабом.





Документы от штаба Канопацкая не получила. Но и. о. руководителя штаба Алексей Сигаев ответил ей, что праймериз организован политическими партиями, деятельность которых регулируется законом «О политических партиях».





Что касается подписей, то экс-депутат утверждает, что все подписи, которые она сдала, соответствовали требованиям и имели все нужные данные, прописанные правилами праймериз.





— Согласно правилам штаба «Народного голосования» (праймериз), даже наличие в подписи 2020-го года в дате рождения не является браком. Они четко определили в правилах, что брак — это если подписавшийся в течение трех дней не отвечает по трем каналам связи (ни по телефону, ни по имейлу, ни по СМС, ни в вайбере), когда ему звонят из штаба, чтобы удостовериться, что он оставлял свою подпись за кандидата, — говорит Канопацкая. В подтверждение она показывает документы, которые ей выдали в штабе и в которых расписаны требования к подписям.









— Но вы считаете, что к вам отношение некоторых участников праймериз предвзятое, почему в таком случае вы не собирали подписи более тщательно, зная, что ваши документы будут рассматривать под лупой?





— Я еще раз пересмотрела все подписи, и ни я, ни моя команда не нашли 2020-й год в годе рождения кого-то из подписавшихся. Несколько таких подписей изначально и правда были.





Я за пару дней собрала за себя 300 подписей, и обнаружила 2020-й год в нескольких документах. Но до того как сдать документы в штаб, мы позвонили этим людям, поблагодарили их за то, что подписались, и исправили их год рождения на правильный.





То есть в штаб я подавала уже исправленные документы, 2020-го года там не было, хотя человеческий фактор возможен, — говорит Канопацкая. — Что касается регистрации подписанта, то в документах штаба просто не указано, что требуется полный адрес места проживания. Но даже это не является основанием признавать подпись браком.





У экс-депутата есть вопросы и к правилам голосования штаба по каждой кандидатуре. Напомним, еще одной причиной исключения Канопацкой из праймериз стало то, что по ее кандидатуре не был достигнут консенсус по включению ее в список претендентов на единого кандидата.





По правилам кампании, за дальнейшее участие в праймериз каждого подавшего заявку голосовали руководители партий и движений, подписавших соглашение об участии в праймериз — ОГП, «За Свободу», БНФ, БСДП (Грамада), БХД. Против Канопацкой проголосовали представители БСДП (Грамада) и ОГП.





— Также вызывает много вопросов момент с голосованием за кандидатуры. Почему в нем принимают участие сами кандидаты в кандидаты? Да, они лидеры партий. Но выходит, что сегодня наша власть намного честнее, чем оппозиция. Она берет на себя смелость и говорит: да, это диктатура, но это диктатура, которая полезна для страны.





А лидеры оппозиции говорят, что они демократы, и этим вводят в заблуждение европейских коллег. А на самом деле они в своих партиях еще более авторитарные лидеры, чем те, кто стоит у власти.





Пока экс-депутат не получила какого-то уведомления от штаба об исключении из праймериз. Как и 500 евро, которые сдала, как и все кандидаты.





— На сегодня у меня нет никаких официальных документов, подтверждающих мое исключение из процедуры праймериз: ни протокола, ни выписки, только слова. Мне также не вернули деньги и документы с данными физлиц, которые за меня подписались, — говорит Канопацкая.









Что касается дальнейшего участия в президентской избирательной кампании, пока экс-депутат не готова сказать однозначно, будет ли она выдвигаться как независимый кандидат.





— О своем решении, участвовать или нет в президентских выборах, я объявлю в сроки и в порядке, определенном действующим законодательством Республики Беларусь, после официального старта президентской кампании, — сказала Анна Канопацкая.