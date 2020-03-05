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«Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, организация 7-го Форума регионов и согласованная международная позиция. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов и сенаторов. В Беларуси в конце 2019 года обновился состав Национального собрания. Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовёшь. Основных тем переговоров несколько – организация предстоящего 7-го Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, организация 7-го Форума регионов и согласованная международная позиция. 5 марта в Минске встретились...
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