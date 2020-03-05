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«Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова

05.03.2020 16:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, организация 7-го Форума регионов и согласованная международная позиция. 5 марта в Минске встретились парламентарии Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.            

«Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова

Это первая встреча спикеров верхних палат парламентов и сенаторов. В Беларуси в конце 2019 года обновился состав Национального собрания. Но визитом вежливости и знакомством сегодняшнюю встречу не назовёшь. Основных тем переговоров несколько организация предстоящего 7-го Форума регионов, углубление интеграционных механизмов, усиление гуманитарного и экономического сотрудничества. 

«Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:
Это та, может быть, одна из самых важных тем, которую мы ведем, патронируем. И это не только форумы межрегионального сотрудничества (они очень важны), но это вся повседневная практическая работа по развитию и расширению межрегионального сотрудничества между субъектами Российской Федерации, которая дает очень хороший практический результат как в объемах нашей взаимной торговли, так и экономического, гуманитарного сотрудничества.

«Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В ходе переговоров была подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений России и Беларуси. Мы обсудили широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества, включая возможности усиления роли парламентского измерения в решении актуальных задач по развитию двусторонних отношений. Достигнуты договоренности, нацеленные на укрепление торгово-экономических и гуманитарных связей между нашими странами.

«Подтверждена незыблемость дружбы и стратегических отношений». О чём говорили Матвиенко и Кочанова


Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко подчеркнули необходимость укрепления парламентских связей и увеличение молодёжных проектов на площадках Союзного государства. 

Люди в материале: Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Углубление равноправного сотрудничества, организация 7-го Форума регионов и согласованная международная позиция. 5 марта в Минске встретились...
 
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