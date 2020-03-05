Источник материала: Маяк Преднепровья

4 марта стражи правопорядка Быховщины отметили свой профессиональный праздник – День милиции. Торжественное мероприятие прошло в кинотеатре «Родина».









Как и положено людям, берегущим честь мундира, виновники торжества прибыли строго к назначенному времени. В зале также собрались ветераны МВД , семьи сотрудников милиции.

Вступительное слово взял первый заместитель начальника отдела внутренних дел райисполкома Андрей Кудров. Андрей Иванович поздравил личный состав с праздником и поблагодарил сотрудников за их самоотверженный труд, преданность долгу, верность Присяге. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес коллег, которые по долгу службы встретили эту дату на боевом посту.

Поздравил правоохранителей председатель райисполкома Дмитрий Мартинович, поблагодарив каждого за способность сохранять мужество и решительность при исполнении служебных обязанностей, готовность прийти на помощь. Дмитрий Васильевич пожелал сотрудникам ОВД райисполкома успехов, профессионального роста, достижения новых вершин.

Дипломами Быховского районного исполнительного комитета награждены Сергей Синица и Владимир Клевцевич.

За умелые, профессионально-грамотные действия, инициативу Благодарность отдела внутренних дел райисполкома объявлена Евгению Кирееву, Николаю Кириченко, Павлу Саханькову, Игорю Антипову, Анастасии Боровик, Андрею Гурскому, Татьяне Синице.

Юбилейными медалями награждены Александр Шумилин, Денис Петров, Игорь Антипов, Александр Анфисов.

Очередное специальное звание «капитан милиции» присвоено Татьяне Чазовой.

Медалью «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкiх захопнiкаў» награжден Виктор Прудников.

Отделом внутренних дел райисполкома объявлена искренняя признательность и благодарность за воспитание сына Андрея Кожевникова Анатолию Кожевникову.

Много тепловых слов в адрес сотрудников и ветеранов высказал председатель ветеранской организации Быховского РОВД Виктор Прудников. За добросовестное служение Отечеству и людям, безупречное отношение к делу, активное участие в ветеранском движении Почетной грамотой Могилевского областного совета ветеранов ОВД и ВВ награжден Александр Савицкий, а грамотой – Дмитрий Денисенко. Благодарность объявлена Андрею Мищенко и Григорию Минину.

Виктор Васильевич также вручил Анатолию Тарасевичу медаль «100 год мiлiцыi Беларусi», а его верной спутнице, супруге Людмиле Тарасевич – медаль «Жене офицера».

Поздравления сотрудники принимали и от представителей силовых структур района.

















































Продолжать эффективно решать поставленные задачи, приумножая многолетние милицейские традиции, руководству и личному составу отдела желали прокурор района Андрей Стрельцов, начальник РОСК Василий Самусенко, военный комиссар района Сергей Шруб, начальник РОЧС Дмитрий Красноперов, начальник межрайотдела Государственного комитета судебных экспертиз Сергей Петрусенко.

Церемония награждения чередовалась с музыкальными номерами. Свое творчество виновникам торжества дарили Павел Князьков, Анна Саханькова, Павел Андрианов, Тамара Ога, Евгений Попов и другие.

Екатерина ГУРСКАЯ.