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Сирийцы попытались сбить турецкий F-16 и не смогли. В России объяснили почему
Источник материала: Tut.by
Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил неудачную попытку Сирии сбить турецкий истребитель F-16 из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 «Ангара». Об этом он
По его словам, ЗРК С-200 — достаточно старая система, которая фактически принадлежит к другой эпохе. Она предназначена для уничтожения самолетов третьего и четвертого поколений, однако сталкивается с трудностями при атаках более современных истребителей (4+ и выше). При этом F-16 принадлежит к четвертому поколению истребителей.
Помимо этого, задачу для локаторов «Ангары» усложняет ландшафт местности в сирийской провинции Идлиб. Из-за рельефной поверхности земли радиус обнаружения и поражения резко снижается — до 15−20 километров. Таким образом, у экипажа ракетного комплекса не остается времени, чтобы вовремя отреагировать на атаку.
Подберезкин добавил, что для эффективного обнаружения новых истребителей нужны локаторы более современных систем, например, «Бук 3М» или ЗРК С-350 «Витязь». Однако таких систем на вооружении у сирийской армии нет.
3 марта Al Masdar News
3 марта F-16 ВВС Турции
Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».
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