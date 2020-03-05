ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сирийцы попытались сбить турецкий F-16 и не смогли. В России объяснили почему

05.03.2020 17:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Директор центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил неудачную попытку Сирии сбить турецкий истребитель F-16 из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 «Ангара». Об этом он рассказал Rambler News Service, пишет Lenta.ru.


Фото: airwar.ru

По его словам, ЗРК С-200 — достаточно старая система, которая фактически принадлежит к другой эпохе. Она предназначена для уничтожения самолетов третьего и четвертого поколений, однако сталкивается с трудностями при атаках более современных истребителей (4+ и выше). При этом F-16 принадлежит к четвертому поколению истребителей.

Помимо этого, задачу для локаторов «Ангары» усложняет ландшафт местности в сирийской провинции Идлиб. Из-за рельефной поверхности земли радиус обнаружения и поражения резко снижается — до 15−20 километров. Таким образом, у экипажа ракетного комплекса не остается времени, чтобы вовремя отреагировать на атаку.

Подберезкин добавил, что для эффективного обнаружения новых истребителей нужны локаторы более современных систем, например, «Бук 3М» или ЗРК С-350 «Витязь». Однако таких систем на вооружении у сирийской армии нет.

3 марта Al Masdar News сообщил о попытке Сирии сбить F-16 ВВС Турции. По его данным, сирийские военные целились в турецкий истребитель, однако F-16 уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство. Тем не менее Сирии удалось сбить турецкий беспилотник.

3 марта F-16 ВВС Турции сбили в Идлибе самолет армии президента Сирии Башара Асада. В Минобороны Турции подтвердили данную информацию, уточнив, что был уничтожен самолет L-39 сирийской армии. После случившегося сирийская авиация приостановила полеты.

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский эксперт назвал сразу несколько причин.
 
Новости дня
Новости разные
 
Представитель Мингорисполкома послала на**й журналиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика