Представитель Мингорисполкома послала на**й журналиста

Источник материала: KYKY

Журналист «Свободы» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался связаться с администрацией Центрального района Минска. Он хотел, чтобы чиновники объяснили снос одного из частных домов в Минске, пишет Беларуская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Не добившись 3 марта комментария по поводу ситуации, я решил прийти на личный прием к замглавы администрации Центрального района Денису Жибулю в его приемный день – 4 марта. Но сотрудник милиции, который осуществляет пропуск в здание, не пропустил меня, сообщив, что никакого комментария от Дениса Жибуля не будет», – рассказал Александр Дащинский.

БАЖ обратился к чиновникам за разъяснением, но так и не смог его получить. Начальник управления идеологической работы администрации Центрального района Юрий Цаба утром 5 марта подтвердил, что слышал об инциденте, и пообещал перезвонить и прояснить ситуацию. После этого служебный телефон Цабы перестал отвечать. Попытки дозвониться до пресс-службы Мингорисполкома также не увенчались успехом: всю первую половину дня к телефону никто не подходил.

Затем представителю БАЖ удалось дозвониться на личный телефон пресс-секретаря Мингорисполкома Елены Мохор. Она сказала, что находится в отпуске, и посоветовала продолжать дозваниваться на номер пресс-службы, после чего выругалась. Вот расшифровка разговора (запись на диктофон есть в распоряжении БАЖ):

БАЖ: Добрый день!

Мохор: Здравствуйте!

БАЖ: Елена, правильно?

Мохор: Слушаю вас.

БАЖ: Это Вас беспокоит Беларуская ассоциация журналистов. Мы пишем материал о том, что вчера журналист радио «Свобода»…

Мохор: Можно, я вас перебью немножко. Я в отпуске нахожусь.

БАЖ: Я понял. Скажите, пожалуйста, как тогда связаться с пресс-службой?

Мохор: Телефон 218-02-93.

БАЖ: Но там никто не поднимает, я целый день звоню.

Мохор: Значит, надо звонить.

БАЖ: То есть, если пресс-служба не поднимает телефон, это журналист виноват, что не дозвонился? Или как мне действовать?

Мохор: Дозваниваться, дозваниваться. Может вышла где, или на совещании. Иди на х**, бл*!

Эту запись разговора БАЖ передаст в органы для правовой оценки.