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Представитель Мингорисполкома послала на**й журналиста

05.03.2020 17:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Журналист «Свободы» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался связаться с администрацией Центрального района Минска. Он хотел, чтобы чиновники объяснили снос одного из частных домов в Минске, пишет Беларуская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Не добившись 3 марта комментария по поводу ситуации, я решил прийти на личный прием к замглавы администрации Центрального района Денису Жибулю в его приемный день – 4 марта. Но сотрудник милиции, который осуществляет пропуск в здание, не пропустил меня, сообщив, что никакого комментария от Дениса Жибуля не будет», – рассказал Александр Дащинский.

БАЖ обратился к чиновникам за разъяснением, но так и не смог его получить. Начальник управления идеологической работы администрации Центрального района Юрий Цаба утром 5 марта подтвердил, что слышал об инциденте, и пообещал перезвонить и прояснить ситуацию. После этого служебный телефон Цабы перестал отвечать. Попытки дозвониться до пресс-службы Мингорисполкома также не увенчались успехом: всю первую половину дня к телефону никто не подходил.

Затем представителю БАЖ удалось дозвониться на личный телефон пресс-секретаря Мингорисполкома Елены Мохор. Она сказала, что находится в отпуске, и посоветовала продолжать дозваниваться на номер пресс-службы, после чего выругалась. Вот расшифровка разговора (запись на диктофон есть в распоряжении БАЖ):

БАЖ: Добрый день!
Мохор: Здравствуйте!
БАЖ: Елена, правильно?
Мохор: Слушаю вас.
БАЖ: Это Вас беспокоит Беларуская ассоциация журналистов. Мы пишем материал о том, что вчера журналист радио «Свобода»…
Мохор: Можно, я вас перебью немножко. Я в отпуске нахожусь.
БАЖ: Я понял. Скажите, пожалуйста, как тогда связаться с пресс-службой?
Мохор: Телефон 218-02-93.
БАЖ: Но там никто не поднимает, я целый день звоню.
Мохор: Значит, надо звонить.
БАЖ: То есть, если пресс-служба не поднимает телефон, это журналист виноват, что не дозвонился? Или как мне действовать?
Мохор: Дозваниваться, дозваниваться. Может вышла где, или на совещании. Иди на х**, бл*!

Эту запись разговора БАЖ передаст в органы для правовой оценки.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналист «Свободы» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался связаться с администрацией Центрального района Минска. Он хотел, чтобы чиновники...
 
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