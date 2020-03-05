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Представитель Мингорисполкома послала на**й журналиста
Источник материала: KYKY>
Журналист «Свободы» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался связаться с администрацией Центрального района Минска. Он хотел, чтобы чиновники объяснили снос одного из частных домов в Минске,
«Не добившись 3 марта комментария по поводу ситуации, я решил прийти на личный прием к замглавы администрации Центрального района Денису Жибулю в его приемный день – 4 марта. Но сотрудник милиции, который осуществляет пропуск в здание, не пропустил меня, сообщив, что никакого комментария от Дениса Жибуля не будет», – рассказал Александр Дащинский.
БАЖ обратился к чиновникам за разъяснением, но так и не смог его получить. Начальник управления идеологической работы администрации Центрального района Юрий Цаба утром 5 марта подтвердил, что слышал об инциденте, и пообещал перезвонить и прояснить ситуацию. После этого служебный телефон Цабы перестал отвечать. Попытки дозвониться до пресс-службы Мингорисполкома также не увенчались успехом: всю первую половину дня к телефону никто не подходил.
Затем представителю БАЖ удалось дозвониться на личный телефон пресс-секретаря Мингорисполкома Елены Мохор. Она сказала, что находится в отпуске, и посоветовала продолжать дозваниваться на номер пресс-службы, после чего выругалась. Вот расшифровка разговора (запись на диктофон есть в распоряжении БАЖ):
БАЖ: Добрый день!
Эту запись разговора БАЖ передаст в органы для правовой оценки.
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Журналист «Свободы» Александр Дащинский несколько дней подряд пытался связаться с администрацией Центрального района Минска. Он хотел, чтобы чиновники...
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