ФОТОФАКТ: Матвиенко приехала во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко

Источник материала: Вороновская газета





Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко прибыла во Дворец Независимости, где с ней встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На входе спикера Совета Федерации приветствовала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.





Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе визита — встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области.

Кроме того, запланированы мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Это церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти «Во славу общей Победы!», возложение венка к стеле «Минск — город-герой». Ожидается, что 6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

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