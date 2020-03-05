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ФОТОФАКТ: Матвиенко приехала во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко прибыла во Дворец Независимости, где с ней встретится Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На входе спикера Совета Федерации приветствовала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

ФОТОФАКТ: Матвиенко приехала во Дворец Независимости на встречу с Лукашенко

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. В программе визита — встречи с руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России, который состоится осенью в Минске и Минской области.

Кроме того, запланированы мероприятия, связанные с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Это церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти «Во славу общей Победы!», возложение венка к стеле «Минск — город-герой». Ожидается, что 6 марта Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс «Брестская крепость — герой», где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко прибыла во Дворец Независимости, где с ней встретится Президент Беларуси...
 
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