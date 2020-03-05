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Консервированное детское питание начнут выпускать в Дзержинском районе

05.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районе в июле планируют ввести в эксплуатацию завод по производству консервированного детского питания.

По информации председателя Дзержинского райисполкома Николая Артюшкевича, на заводе будут производить различную продукцию, в том числе из козьего молока. Также здесь будет трудоустроено около 200 работников.

На площадке ведется строительство производственно-логистического комплекса площадью более 10 тыс кв. м. После выхода на проектную мощность, завод сможет выпускать до 16,5 млн единиц продукции в месяц.

Место: Дзержинский район, д. Станьково, Республика Беларусь.

К слову, в будущем планируется создать и собственное предприятие по выращиванию коз.


 
 
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В Дзержинском районе в июле планируют ввести в эксплуатацию завод по производству консервированного детского питания.
 
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