Консервированное детское питание начнут выпускать в Дзержинском районе

Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском районе в июле планируют ввести в эксплуатацию завод по производству консервированного детского питания.

По информации председателя Дзержинского райисполкома Николая Артюшкевича, на заводе будут производить различную продукцию, в том числе из козьего молока. Также здесь будет трудоустроено около 200 работников.

На площадке ведется строительство производственно-логистического комплекса площадью более 10 тыс кв. м. После выхода на проектную мощность, завод сможет выпускать до 16,5 млн единиц продукции в месяц.



Место: Дзержинский район, д. Станьково, Республика Беларусь.



К слову, в будущем планируется создать и собственное предприятие по выращиванию коз.



