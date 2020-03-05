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«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

05.03.2020 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жительница Сингапура рассказала свою историю выздоровления от коронавируса.  

Как сообщает Русская служба BBC, женщина по имени Джули откровенно рассказала о том, как она почувствовала себя плохо и как проходил процесс выздоровления.  

По словам женщины, 3 февраля у нее поднялась температура до 35,8 градусов – Джули приняла жаропонижающее лекарство. Женщине стало лучше, но уже спустя 4 дня ее состояние резко ухудшилось.  

Джули:
Очень рано, в три часа утра я проснулась, и комната пошла кругом.  

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении
Скриншот из видео BBC  

У женщины был диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована и находилась в изоляции.  

Джули отмечает, что самым сложным было отсутствие общения с живыми людьми, потому что из палаты нельзя было выходить, еду подавали через специальное окно, общение можно было поддерживать лишь через интернет.  

Джули:
Когда наступила критическая стадия, дышать нормально стало сложно. Было чувство, будто мои легкие переутомились и работали с напряжением. Совсем не так как в обычные дни, когда мы даже не замечаем, как дышим.  

Женщине стало сложно ходить, потому что стоя она начинала задыхаться.  

К счастью, с пациенткой все хорошо. Ее выписали спустя 9 дней после диагностирования вируса.  

Женщина отметила, что ей кажется, что коронавирус – это просто грипп, попавший в центр внимания всего мира. Люди волнуются, потому что мало о нем знают.  

Джули: 
Думаю, чувство страха, личного или коллективного, только усиливает невежество и многие предрассудки. 

«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом (читать далее).  

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Жительница Сингапура рассказала свою историю выздоровления от коронавируса.   Как сообщает Русская служба BBC, женщина по имени Джули откровенно рассказала о том,...
 
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