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«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении
Источник материала: СТВ
Жительница Сингапура рассказала свою историю выздоровления от коронавируса.
Как
По словам женщины, 3 февраля у нее поднялась температура до 35,8 градусов – Джули приняла жаропонижающее лекарство. Женщине стало лучше, но уже спустя 4 дня ее состояние резко ухудшилось.
Джули:
У женщины был диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована и находилась в изоляции.
Джули отмечает, что самым сложным было отсутствие общения с живыми людьми, потому что из палаты нельзя было выходить, еду подавали через специальное окно, общение можно было поддерживать лишь через интернет.
Джули:
Женщине стало сложно ходить, потому что стоя она начинала задыхаться.
Женщина отметила, что ей кажется, что коронавирус – это просто грипп, попавший в центр внимания всего мира. Люди волнуются, потому что мало о нем знают.
Джули:
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Жительница Сингапура рассказала свою историю выздоровления от коронавируса. Как сообщает Русская служба BBC, женщина по имени Джули откровенно рассказала о том,...
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