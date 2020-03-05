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Коронавирус в Беларуси: минский бар нанял «медсестру», которая дезинфицирует гостей

05.03.2020 16:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На волне тиражируемости темы коронавируса в минском баре Polugar объявили «антивирусную инициативу», пишет TUT.by. С начала этой недели на входе посетителей встречает девушка в костюме, стилизованном под одежду медицинского персонала. Она измеряет гостям температуру с помощью бесконтактного термометра, а еще предлагает обработать руки антисептиком.

В заведении говорят, что из-за коронавируса, который недавно добрался и до Беларуси, многие задаются вопросом, стоит ли идти в места скопления большого количества людей. В Polugar посчитали, что при помощи «медсестры» паника гостей снизится. «После настоящего замера температуры каждому обрабатывают руки антибактериальным средством. Кстати, пузырек этого средства можно получить бесплатно, достаточно сказать об этом сотруднику бара», – уточнили в Polugar.

Так как Polugar заявляет себя как караоке-бар, все микрофоны до и после исполнения песни обрабатываются дезинфицирующими средствами. Пока, уверяют в заведении, люди с высокой температурой к ним не захотели. Но, по словам администратора, если таковые найдутся, им предложат зайти в бар в другой день.

 
 
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На волне тиражируемости темы коронавируса в минском баре Polugar объявили «антивирусную инициативу», пишет TUT.by. С начала этой недели на входе посетителей...
 
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