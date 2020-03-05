Владимир Макей, которого цитирует sputnik.by "Давайте (…) решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы", - заявил журналистам в четверг Минске глава внешнеполитического ведомства, которого цитирует





Дорожные карты, нацеленные на "углубление интеграции", планировалось подписать в декабре 2019 года - к 20-летию договора о создании "союзного государства".





Однако "интеграторы" споткнулись о 31-ую карту, где речь шла о наднациональных органах и фактически создании нового государства.









В итоге нерешенными остались также вопросы по газу, нефти и налогам.





с газом худо-бедно как-то договорились , то нефтяной вопрос до сих пор не решен. А с "оптимизацией" налогового кодекса в Беларуси также решили повременить. И если, то нефтяной вопрос до сих пор не решен. А с "оптимизацией" налогового кодекса в Беларуси также решили повременить.







