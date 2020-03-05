Весна-2020 началась с ярмарки «Казюки»

Источник материала: Ивьевский край

Переполняет счастье - езжай на ярмарку «Казюки»; нападает грусть – езжай на ярмарку «Казюки»; настраивай нотки души на переливы весенней капели. Так говорят про традиционную ярмарку народных мастеров, которая ежегодно проводится в Гродно, на западе Беларуси, на границе с Польшей и Литвой, а также в столице Литвы Вильнюсе («Казюкас») 1-3 марта.









В 2020-м году в 20-й раз ремесленники со всех уголков Беларуси, гости из Литвы, Польши, Украины и России приехали на площадь Ленина в воскресенье, 1 марта.

Вот это волшебство, настоящее и безмерное. Веселая старина, народные потехи и забавы, песни, шутки, яркие наряды.

Идея проведения ярмарки в честь Святого Казимира – покровителя ремесленников и мастеров – зародилась еще во времена Средневековья.

Современный народный праздник воссоздает атмосферу рынка, где каждый может поучиться народным ремеслам, поучаствовав в мастер-классах, постичь мастерство народного танца. Гостей угощают пирогами, горячим чаем и необычными напитками на травах, ягодах и меде, имбирными пряниками ручной работы. Праздничное настроение подчеркивается народными музыкальными коллективами.

Гродно по праву стал центром народных ремесел.

В этом году здесь можно было приобрести кукол-желанниц, мягкие игрушки из шерсти, фигурки из гипса, пластика и дерева, украшения и одежду ручной работы.

Весна-2020 принесла новые цвета: современные эксклюзивные цветочные композиции, удивительной красоты пасхальные вербочки.

1 марта в выставке-ярмарке приняли участие мастера народного творчества сектора ремесел и традиционной культуры агрогородка Геранены, отдела ремесел и традиционной культуры ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга».

Дипломом Гродненского горисполкома и Гродненского отдела общественного объединения «Союз поляков в Беларуси» за участие в празднике ремесленников награжден отдел ремесел и традиционной культуры (заведующий Ирина Регинальдовна Смирнова) ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга».

И. Холяво

Фото С. Зенкевича