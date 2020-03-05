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«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

05.03.2020 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа».

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

Подготовка во Дворце Республики идет полным ходом. Восемь телекамер, телевизионный кран и новейшая передвижная телевизионная станция. 6 марта под светом тысячи софитов выступят 300 белорусских артистов, которые готовы не только удивить хореографическими номерами, но и подарить самые теплые мелодии. А специальные декорации окунут более 3 тысяч зрительниц прекрасного пола в атмосферу Древней Греции.

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
Мы сделали концерт, который был бы сюжетной составляющей. Вдохновением к этой сюжетной составляющей послужил известный роман про Бриджит Джонс.

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

Александр Сухарев, композитор, певец:
В первую очередь я хочу поздравить свою маму с праздником. Мы не так часто с ней видимся, поэтому хотя бы привет из телевизора. Песня, которая прозвучит первая в моем исполнении, посвящается моей жене.

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

Диана Гребенчекова, участница хореографического коллектива MaxiBriz:
Я хотела бы поздравить вообще всех женщин с 8 Марта и пожелать любви, счастья.

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

Праздничную атмосферу дополнит совместное караоке с артистами и яркая фотозона. Также на сцене разыграют десятки подарков.

«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта

Люди в материале: Владислава Артюковская, Александр Сухарев, Диана Гребенчекова

 
 
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Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа».
 
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