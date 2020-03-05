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«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа».
Подготовка во Дворце Республики идет полным ходом. Восемь телекамер, телевизионный кран и новейшая передвижная телевизионная станция. 6 марта под светом тысячи софитов выступят 300 белорусских артистов, которые готовы не только удивить хореографическими номерами, но и подарить самые теплые мелодии. А специальные декорации окунут более 3 тысяч зрительниц прекрасного пола в атмосферу Древней Греции.
Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
Александр Сухарев, композитор, певец:
Диана Гребенчекова, участница хореографического коллектива MaxiBriz:
Праздничную атмосферу дополнит совместное караоке с артистами и яркая фотозона. Также на сцене разыграют десятки подарков.
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«Вдохновением послужил роман про Бриджит Джонс». Телеканал СТВ готовит музыкальное поздравление с 8 Марта
Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит специальный проект, приуроченный к самому женственному празднику, сообщили в программе Новости «24 часа».
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