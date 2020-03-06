На гребне «Волны»! Последние квартиры уникального дома поступили в продажу в Минске!

Источник материала: Виртуальный Брест





Отношение к жилой недвижимости в общественном сознании меняется гораздо быстрее, чем к любому другому товару на рынке. Квартира перестала быть всего лишь периметром стен для проживания. Все чаще людей интересуют не параметры ее площади, а то, где она расположена и в доме с какими характеристиками. Ценность квартир в последних секциях дома «Эмиратс Волна», продажи которых начались в столичном комплексе «Минск Мир», гораздо выше их простого технического описания. Это уникальное жилье в уникальном месте!

Последние квартиры в доме «Эмиратс Волна» только-только поступили в продажу, а уже пользуются ажиотажным спросом у покупателей. В чем причина?

Главный архитектор компании «Эмирейтс Блю Скай» Петар Петров убежден, что престиж определяется как уникальностью самого дома, так и местом, в котором он расположен.

– О доме «Эмиратс Волна» действительно слышали многие – он крутой! Его знают и ценят как уникальное здание. У дома есть несколько исключительных особенностей. Во-первых, это террасы, которые появились на верхних этажах, а во-вторых, сама необычная форма этого здания. Ведь название «Волна» стало использоваться с самых первых чертежей, и все в его дизайне, в архитектуре направлено на создание этого запоминающегося образа, – говорит архитектор.





Петар Петров, главный архитектор компании «Эмирейтс Блю Скай»

В продажу поступили две последние секции дома «Эмиратс Волна» – 7-я и 8-я. В первых шести секциях распроданы уже все квартиры, и поэтому многие покупатели с нетерпением ждали начала продаж. По сути, это последняя возможность стать жителем квартала «Эмиратс Люкс», строительство которого в комплексе «Минск Мир» практически завершено!





Строительство квартала «Эмиратс Люкс» в комплексе «Минск Мир» практически завершено

Напомним, что срок завершения всех строительных и отделочных работ в этом грандиозном доме назначен на октябрь.

Дом «Эмиратс Волна» расположен на основном въезде в многофункциональный комплекс «Минск Мир» – вдоль главного проспекта всей застройки. Его изящная изогнутая форма, плавные линии фасада и переменная этажность создают устойчивый образ волны, шумящей в морском прибое. Динамикой своих линий «Эмиратс Волна» подчеркивает основное архитектурно-композиционное решение всей застройки.





Дом «Эмиратс Волна»

В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.

На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс «Минск Мир», и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.

Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.

Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 «квадратов».

В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!

В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.





В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта





В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS

Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.









Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.









Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками стойкой для консьержа и зона ожидания курьера

Как рассказывает главный архитектор застройщика, в доме есть множество интересных особенностей, которыми он превосходит многие уже построенные в Минске дома.

– Средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров — это больше среднестатистической минской квартиры! Мнение ваших гостей о доме начинает формироваться именно с подъезда. Можете представить, как они будут впечатлены этим масштабом! А сами жильцы будут каждый день проходить через этот вестибюль и получать удовольствие от его простора и дизайна. Кстати, площади квартир в этом доме тоже несколько больше стандартных решений! – отмечает Петар Петров.

Возле дома предусмотрены велопарковки.

Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей. Он был введен в эксплуатацию еще полгода назад.





Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала





Действующий многоуровневый автомобильный паркинг

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом.

Масштаб и организацию жилого и коммерческого пространства в этом доме Петар Петров называет уникальными для белорусской столицы.

– Площадь всех квартир дома «Эмиратс Волна» – больше 55 тысяч кв. метров, а весь дом – это более 75 тысяч кв. метров. Разница – в площади помещений общего пользования, а также в коммерческих помещениях на первом этаже здания. Насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска, – убежден главный архитектор.

Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.





На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения

Но главное – престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома «Эмиратс Волна», как и всего квартала «Эмиратс Люкс» – это принципиально важная составляющая!





Квартал «Эмиратс Люкс»

Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами.





Во дворе дома «Эмиратс Волна» предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.





Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок

– Это будет один из самых зеленых кварталов всего комплекса. А бульвар, который запланирован перед домом «Эмиратс Волна», станет одним из самых красивых бульваров в городе! – уверяет Петар Петров.

Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр. По словам главного архитектора, его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров!

Последние секции дома - буквально у выходов со строящейся станции метро «Аэродромная» новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.





Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

У дома «Эмиратс Волна» прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной – современная школа с бассейном. А с южной стороны – центр всего комплекса «Минск Мир», все его преимущества!





В соседнем квартале будет современная школа с бассейном

Во-первых, новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл» – с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома «Эмиратс Волна» – это всего несколько минут неспешного шага!





Международный финансовый центр Minsk World

Именно этот прекрасный вид современного мегаполиса и будет открываться перед жителями квартир с террасами, и зрелище будет потрясающим. Кстати, окна всех торцевых квартир восьмой секции выходят на три стороны света и смотрят прямо на «Мара Молл» и МФЦ Minsk World!

Кроме того, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.

Проследить, как продвигается отделка дома «Эмиратс Волна» и благоустройство прилегающей территории, можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика .

А самое главное преимущество комплекса «Минск Мир», который признан самым масштабным в Европе , – его полное соответствие современным тенденциям градостроения.

В Великобритании и Франции, Сингапуре и Нью-Йорке, Германии и Швеции самой правильной и прогрессивной считается не точечная застройка городской территории, а создание особых комплексов. Речь в первую очередь идет не о строительстве здания, а о формировании особого сообщества, «комьюнити». Для того, чтобы поспать, человеку достаточно даже небольшой спальни. А общественные помещения, инфраструктура здания задают качество его жизни в целом, объединяют людей по интересам. Что говорить, если в европейских странах кандидаты на покупку жилья в определенных комплексах проходят строгий отбор, и не всем удается его преодолеть!

Именно философия объединения людей в сообщество лежит в основе создания многофункционального комплекса «Минск Мир», уверяет Петар Петров.

– В целом мы не продаем квадратные метры. Мы продаем содержание, расположение, стиль и образ жизни. Может, это звучит несколько высокопарно, но это и определяет нашу жизнь, – говорит главный архитектор.

Если в домах «Марина», которые стоят напротив, каждый квадратный метр играет свою роль, несет свою функцию, то в доме «Эмиратс Волна» это еще более выражено!

– На постсоветском пространстве, в странах СНГ квартиры всегда продаются квадратными метрами. В нашем случае квартира – гораздо более проработанный продукт. Это не кусок мяса, который можно взвесить и оценить в зависимости от количества граммов. Квартира – это функция. Помещение предназначено для того, чтобы люди в нем жили и использовали его с удовольствием! – использовал яркий образ Петар Петров.

По его словам, этим определяется и развитая инфраструктура каждого квартала.

– Человек – частичка общества, семья – часть социума. Если в этом квартале 5 тысяч квартир – это около 15 - 20 тысяч человек. По сути, небольшой европейский город! И чтобы он жил, ему нужны и торговые площади, и коммерческие помещения для бизнеса, и школы, и сады, и детские, а также спортивные площадки, и возможность для организации развлечений. Именно так строится комплекс «Минск Мир» – по принципу «город в городе», – объясняет главный архитектор.

В покупке квартир есть и важный экономический аспект. Снижение кредитных ставок и финансовая стабилизация в стране породили ажиотажный спрос на новое жилье. Квартиры раскупаются как горячие пирожки! Естественно, растет и их стоимость. Растет и цена уже купленного жилья. В практически завершенном комплексе «Маяк Минска», например, цена «квадрата» уже выросла в два раза по сравнению с периодом начала строительства. Первые купленные квартиры в доме «Эмиратс Волна» в тех секциях, которые поступили в продажу ранее, подорожали на 50%. Специалисты сферы недвижимости считают, что в будущем цена «квадрата» в таких домах и в таком месте легко может достигать 3-5 тысяч евро! Так что покупка квартиры – это выгодная инвестиция, важный вклад в будущее детей и внуков!

Не упускайте самое выгодное предложение начала весны! Получите море преимуществ вашей новой квартиры в доме «Эмиратс Волна»!

Тем более, что застройщик предлагает ряд исключительно выгодных и удобных финансовых инструментов для приобретения престижной недвижимости.

Длительная, до 10 лет в комплексе «Минск Мир», рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Отметим также, что именно сейчас весенняя акция от застройщика позволяет приобрести квартиру в комплексе «Минск Мир» на невероятно выгодных условиях – в семи домах разных кварталов установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Кроме того, на эти квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%!

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в доме «Эмиратс Волна» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Будьте на гребне своей «Волны»!

ИООО «Дана Астра»

УНП 191295361