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На гребне «Волны»! Последние квартиры уникального дома поступили в продажу в Минске!
06.03.2020 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Отношение к жилой недвижимости в общественном сознании меняется гораздо быстрее, чем к любому другому товару на рынке. Квартира перестала быть всего лишь периметром стен для проживания. Все чаще людей интересуют не параметры ее площади, а то, где она расположена и в доме с какими характеристиками. Ценность квартир в последних секциях дома «Эмиратс Волна», продажи которых начались в столичном комплексе «Минск Мир», гораздо выше их простого технического описания. Это уникальное жилье в уникальном месте!
Последние квартиры в доме «Эмиратс Волна» только-только поступили в продажу, а уже пользуются ажиотажным спросом у покупателей. В чем причина?
Главный архитектор компании «Эмирейтс Блю Скай» Петар Петров убежден, что престиж определяется как уникальностью самого дома, так и местом, в котором он расположен.
– О доме «Эмиратс Волна» действительно слышали многие – он крутой! Его знают и ценят как уникальное здание. У дома есть несколько исключительных особенностей. Во-первых, это террасы, которые появились на верхних этажах, а во-вторых, сама необычная форма этого здания. Ведь название «Волна» стало использоваться с самых первых чертежей, и все в его дизайне, в архитектуре направлено на создание этого запоминающегося образа, – говорит архитектор.
Петар Петров, главный архитектор компании «Эмирейтс Блю Скай»
Строительство квартала «Эмиратс Люкс» в комплексе «Минск Мир» практически завершено
Напомним, что срок завершения всех строительных и отделочных работ в этом грандиозном доме назначен на октябрь.
Дом
Дом «Эмиратс Волна»
В седьмой секции - 18 этажей и 126 квартир, в восьмой - 21 этаж и 154 квартиры.
На верхних этажах каждой секции - по три квартиры с террасами. Здесь совершенно потрясающий вид на весь комплекс «Минск Мир», и чтобы обзор был наиболее полным, ограждения террас выполнены из специального закаленного стекла.
Все квартиры - свободной планировки, которая позволяет организовать пространство в полном соответствии с потребностями жильцов и выделить необходимое количество комнат.
Подобрать жилье именно для своей семьи труда не составит - выбор на любой вкус! Квартиры-студии, так называемые «евродвушки» и «евротрешки» имеют площадь от 42 до 89 кв. метров, квартиры с террасами на верхних этажах – от 51 до 113 «квадратов».
В доме будет всегда много света! Во всех квартирах - остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей получат тонировку синего цвета - словно у набегающей волны!
В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта, в восьмой - три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.
В седьмой секции - два скоростных бесшумных лифта
В восьмой секции - три лифта. Все лифты производства компании OTIS
Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой. При входе - удобные пандусы, которые облегчат жизнь молодым мамам с колясками, а также людям с ограниченными возможностями.
Цоколь, крыльцо и террасы дома «Эмиратс Волна» получат отделку керамогранитной плиткой
Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками, которые получат эксклюзивный дизайн в морской тематике. Здесь будут гранитные полы и порталы лифтов. Предусмотрена стойка для консьержа, зона ожидания курьера и туалетная комната с пеленальным столиком.
Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками стойкой для консьержа и зона ожидания курьера
Как рассказывает главный архитектор застройщика, в доме есть множество интересных особенностей, которыми он превосходит многие уже построенные в Минске дома.
– Средняя площадь лобби превышает 55 кв. метров — это больше среднестатистической минской квартиры! Мнение ваших гостей о доме начинает формироваться именно с подъезда. Можете представить, как они будут впечатлены этим масштабом! А сами жильцы будут каждый день проходить через этот вестибюль и получать удовольствие от его простора и дизайна. Кстати, площади квартир в этом доме тоже несколько больше стандартных решений! – отмечает Петар Петров.
Возле дома предусмотрены велопарковки.
Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей.
Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала
Действующий многоуровневый автомобильный паркинг
На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом.
Масштаб и организацию жилого и коммерческого пространства в этом доме Петар Петров называет уникальными для белорусской столицы.
– Площадь всех квартир дома «Эмиратс Волна» – больше 55 тысяч кв. метров, а весь дом – это более 75 тысяч кв. метров. Разница – в площади помещений общего пользования, а также в коммерческих помещениях на первом этаже здания. Насыщенность коммерческой инфраструктурой в этом доме уникальна для Минска, – убежден главный архитектор.
Для удобства жителей дома в доме сделано несколько сквозных проходов, чтобы в случае необходимости его не нужно было обходить.
На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения
Но главное – престижность и комфорт жилья во многом определяется месторасположением. Для дома «Эмиратс Волна», как и всего квартала «Эмиратс Люкс» – это принципиально важная составляющая!
Квартал «Эмиратс Люкс»
Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами.
Во дворе дома «Эмиратс Волна» предусмотрены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки
С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.
Вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок
– Это будет один из самых зеленых кварталов всего комплекса. А бульвар, который запланирован перед домом «Эмиратс Волна», станет одним из самых красивых бульваров в городе! – уверяет Петар Петров.
Прямо во дворе дома достраивается просторный торговый центр. По словам главного архитектора, его торговая площадь превысит 4 тысячи кв. метров!
Последние секции дома - буквально у выходов со строящейся станции метро «Аэродромная» новой ветки столичного метрополитена! Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта.
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
У дома «Эмиратс Волна» прекрасное соседство: с восточной стороны - детский сад с бассейном на 230 мест, с западной – современная школа с бассейном. А с южной стороны – центр всего комплекса «Минск Мир», все его преимущества!
В соседнем квартале будет современная школа с бассейном
Во-первых, новый городской парк – «зеленые легкие» всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Это место как для романтических свиданий, так и для веселых семейных прогулок.
Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл» – с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус, который непременно станет любимым местом проведения времени жителей комплекса.
И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса. Он призван стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Вполне возможно, что трудиться в нем будет и кто-то из жителей дома «Эмиратс Волна» – это всего несколько минут неспешного шага!
Международный финансовый центр Minsk World
Именно этот прекрасный вид современного мегаполиса и будет открываться перед жителями квартир с террасами, и зрелище будет потрясающим. Кстати, окна всех торцевых квартир восьмой секции выходят на три стороны света и смотрят прямо на «Мара Молл» и МФЦ Minsk World!
Кроме того, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок.
Проследить, как продвигается отделка дома «Эмиратс Волна» и благоустройство прилегающей территории, можно в онлайн-режиме с
А самое главное преимущество комплекса
В Великобритании и Франции, Сингапуре и Нью-Йорке, Германии и Швеции самой правильной и прогрессивной считается не точечная застройка городской территории, а создание особых комплексов. Речь в первую очередь идет не о строительстве здания, а о формировании особого сообщества, «комьюнити». Для того, чтобы поспать, человеку достаточно даже небольшой спальни. А общественные помещения, инфраструктура здания задают качество его жизни в целом, объединяют людей по интересам. Что говорить, если в европейских странах кандидаты на покупку жилья в определенных комплексах проходят строгий отбор, и не всем удается его преодолеть!
Именно философия объединения людей в сообщество лежит в основе создания многофункционального комплекса «Минск Мир», уверяет Петар Петров.
– В целом мы не продаем квадратные метры. Мы продаем содержание, расположение, стиль и образ жизни. Может, это звучит несколько высокопарно, но это и определяет нашу жизнь, – говорит главный архитектор.
Если в домах «Марина», которые стоят напротив, каждый квадратный метр играет свою роль, несет свою функцию, то в доме «Эмиратс Волна» это еще более выражено!
– На постсоветском пространстве, в странах СНГ квартиры всегда продаются квадратными метрами. В нашем случае квартира – гораздо более проработанный продукт. Это не кусок мяса, который можно взвесить и оценить в зависимости от количества граммов. Квартира – это функция. Помещение предназначено для того, чтобы люди в нем жили и использовали его с удовольствием! – использовал яркий образ Петар Петров.
По его словам, этим определяется и развитая инфраструктура каждого квартала.
– Человек – частичка общества, семья – часть социума. Если в этом квартале 5 тысяч квартир – это около 15 - 20 тысяч человек. По сути, небольшой европейский город! И чтобы он жил, ему нужны и торговые площади, и коммерческие помещения для бизнеса, и школы, и сады, и детские, а также спортивные площадки, и возможность для организации развлечений. Именно так строится комплекс «Минск Мир» – по принципу «город в городе», – объясняет главный архитектор.
В покупке квартир есть и важный экономический аспект. Снижение кредитных ставок и финансовая стабилизация в стране породили ажиотажный спрос на новое жилье. Квартиры раскупаются как горячие пирожки! Естественно, растет и их стоимость. Растет и цена уже купленного жилья. В практически завершенном комплексе «Маяк Минска», например, цена «квадрата» уже выросла в два раза по сравнению с периодом начала строительства. Первые купленные квартиры в доме «Эмиратс Волна» в тех секциях, которые поступили в продажу ранее, подорожали на 50%. Специалисты сферы недвижимости считают, что в будущем цена «квадрата» в таких домах и в таком месте легко может достигать 3-5 тысяч евро! Так что покупка квартиры – это выгодная инвестиция, важный вклад в будущее детей и внуков!
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Тем более, что застройщик предлагает ряд исключительно выгодных и удобных финансовых инструментов для приобретения престижной недвижимости.
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Будьте на гребне своей «Волны»!
ИООО «Дана Астра»
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