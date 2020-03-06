Завод белой жести в Миорах запустят в мае

Инвестор — австрийская ММРZ GmbH вложил в проект €400 млн.





В мае сможет, наконец, заработать первая очередь производства на 150 тыс. т белой жести. Выходить на проектную мощность — 240 тыс. т — предприятие будет постепенно.





Сейчас предприятие заключает первые контракты, заявки от потенциальных партнеров поданы на поставку 800 тыс. т металла.





Напомним, инновационность реализуемого в Беларуси инвестпроекта — это предложение белой жести толщиной от 0,1 мм. Такие рулонные листы будут поставляться заказчикам для изготовления тары и крышек для консервирования. Кроме того, белая жесть применяется в изготовлении потолков.





Предприятие ориентировано на экспорт: 80% продукции будет поставляться на зарубежные рынки.

Напомним, ранее планировалось, что завод заработает в 4 квартале 2019 года. Однако инвестор столкнулся с трудностями: масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой. И на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем ожидали.