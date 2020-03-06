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Завод белой жести в Миорах запустят в мае

06.03.2020 09:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Металлопрокатный завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах запустят в мае.

Инвестор — австрийская ММРZ GmbH вложил в проект €400 млн.

В мае сможет, наконец, заработать первая очередь производства на 150 тыс. т белой жести. Выходить на проектную мощность — 240 тыс. т — предприятие будет постепенно.

Сейчас предприятие заключает первые контракты, заявки от потенциальных партнеров поданы на поставку 800 тыс. т металла.

Напомним, инновационность реализуемого в Беларуси инвестпроекта — это предложение белой жести толщиной от 0,1 мм. Такие рулонные листы будут поставляться заказчикам для изготовления тары и крышек для консервирования. Кроме того, белая жесть применяется в изготовлении потолков.

Предприятие ориентировано на экспорт: 80% продукции будет поставляться на зарубежные рынки.
Напомним, ранее планировалось, что завод заработает в 4 квартале 2019 года. Однако инвестор столкнулся с трудностями: масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой. И на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем ожидали.
 
 
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Металлопрокатный завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах запустят в мае.
 
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