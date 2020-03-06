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Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Сирии
06.03.2020 09:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: yandex.by
Итогом шестичасовых переговоров, которые состоялись 5 марта, стало совместное подписание протокола по Идлибской зоне.
Согласно документу, все боевые действия по линии соприкосновения с 6 марта прекращаются. Кроме того, будет создан коридор безопасности шириной по 6 м к северу и югу от трассы М-4. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны РФ и Турции в течение семи дней. С 15 марта начнется совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы.
Турецко-сирийский конфликт обострился 27 февраля, когда Турция начала операцию против сирийских войск под названием «Весенний щит». Она была предпринята в ответ на авиаудар сирийских сил в Идлибе.
В целом ухудшение отношений между странами произошло еще в 2011 году, когда в Анкаре стали критиковать Дамаск за жесткое подавление выступлений оппозиции. Турция поддерживала некоторые оппозиционные отряды. В дальнейшем ситуация продолжала накаляться из-за нескольких сбитых военных самолетов и гибели людей из-за минометных обстрелов на границе двух стран, пишет
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Итогом шестичасовых переговоров, которые состоялись 5 марта, стало совместное подписание протокола по Идлибской зоне.
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