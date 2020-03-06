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Названы пророссийские телеграм-каналы дезинформации в Беларуси

06.03.2020 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

DFRLab, исследовательская лаборатория американского аналитического центра Atlantic Council, выявила восемь пророссийских Telegram-каналов, которые распространяли дезинформацию. В частности, они писали, что декабрьские протесты против интеграции с Россией были организованы беларусскими властями.

DFRLab называет следующие каналы: «Трыкатаж», «Бульба престолов», «БелоРусский диалог», «Компромат Беларусь», «Белорусский гамбит», «Беларуский инсайдер», «Восточное притворство» и «бай новости». Посты четырех из них попали в десятку самых просматриваемых постов в стране за 2019 год. Кроме этого, названные каналы пропагандируют углубленную интеграцию Беларуси с Россией, одновременно критикуя беларусские власти, пишет REFORM.by

По состоянию на 21 февраля, их общее число подписчиков превышало 43,5 тысяч, а число просмотров в день было более 122 тысяч. Семь из названных каналов зарегистрированы на беларусские телефонные номера, один – на российский.

«Эти Telegram-каналы распространяют различные нарративы, дискредитирующие антиинтеграционные протесты, часто утверждая, что протесты были организованы беларусскими властями», – пишет Гиви Гигиташвили из DFRLab. Авторы каналов утверждали, что протесты координировались лично Виктором Лукашенко при поддержке МВД («Трыкатаж»), что протесты – козырь Лукашенко на переговорах с Россией («Бульба престолов») и неудавшаяся попытка вытянуть деньги из Москвы («БелоРуссий диалог»).

Ни один из каналов не предоставил доказательств, что протесты были организованы властями, но некоторые авторы приводили в качестве аргумента, что милиция относилась к протестующим слишком мягко. На самом деле участников и организаторов арестовывали после протестов, пишет Гигиташвили.

Авторы этих каналов пишут в основном о Беларуси и ее отношениях с Россией и часто выдают свой контент за «инсайдерскую» информацию. Такая тактика широко используется анонимными российскими Telegram-каналами, отмечает DFRLab.

Простота регистрации в Telegram позволяет одному человеку создавать несколько аккаунтов на несколько симок, что впоследствии позволяет накручивать подписчиков для других каналов. Исследовав восемь названных каналов, специалисты DFRLab пришли к выводу, что большинство их подписчиков – реальные, так как в большинстве случаев средний пост имел больше просмотров, чем число подписчиков канала.


Изображение: dfrlab

Большинство каналов были созданы с ноября 2018 года по июль 2019 года. Несколько были созданы как раз в то время, когда Россия инициировала интеграционные переговоры – в декабре 2018 – январе 2019 года. До этого пророссийский контент распространялся в основном через российские Telegram-каналы.


Изображение: dfrlab
 
 
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DFRLab, исследовательская лаборатория американского аналитического центра Atlantic Council, выявила восемь пророссийских Telegram-каналов, которые распространяли...
 
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