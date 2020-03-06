Названы пророссийские телеграм-каналы дезинформации в Беларуси

REFORM.by DFRLab называет следующие каналы: «Трыкатаж», «Бульба престолов», «БелоРусский диалог», «Компромат Беларусь», «Белорусский гамбит», «Беларуский инсайдер», «Восточное притворство» и «бай новости». Посты четырех из них попали в десятку самых просматриваемых постов в стране за 2019 год. Кроме этого, названные каналы пропагандируют углубленную интеграцию Беларуси с Россией, одновременно критикуя беларусские власти, пишет





По состоянию на 21 февраля, их общее число подписчиков превышало 43,5 тысяч, а число просмотров в день было более 122 тысяч. Семь из названных каналов зарегистрированы на беларусские телефонные номера, один – на российский.





«Эти Telegram-каналы распространяют различные нарративы, дискредитирующие антиинтеграционные протесты, часто утверждая, что протесты были организованы беларусскими властями», – пишет Гиви Гигиташвили из DFRLab. Авторы каналов утверждали, что протесты координировались лично Виктором Лукашенко при поддержке МВД («Трыкатаж»), что протесты – козырь Лукашенко на переговорах с Россией («Бульба престолов») и неудавшаяся попытка вытянуть деньги из Москвы («БелоРуссий диалог»).





Ни один из каналов не предоставил доказательств, что протесты были организованы властями, но некоторые авторы приводили в качестве аргумента, что милиция относилась к протестующим слишком мягко. На самом деле участников и организаторов арестовывали после протестов, пишет Гигиташвили.





Авторы этих каналов пишут в основном о Беларуси и ее отношениях с Россией и часто выдают свой контент за «инсайдерскую» информацию. Такая тактика широко используется анонимными российскими Telegram-каналами, отмечает DFRLab.





Простота регистрации в Telegram позволяет одному человеку создавать несколько аккаунтов на несколько симок, что впоследствии позволяет накручивать подписчиков для других каналов. Исследовав восемь названных каналов, специалисты DFRLab пришли к выводу, что большинство их подписчиков – реальные, так как в большинстве случаев средний пост имел больше просмотров, чем число подписчиков канала.









Изображение: dfrlab





Большинство каналов были созданы с ноября 2018 года по июль 2019 года. Несколько были созданы как раз в то время, когда Россия инициировала интеграционные переговоры – в декабре 2018 – январе 2019 года. До этого пророссийский контент распространялся в основном через российские Telegram-каналы.









Изображение: dfrlab