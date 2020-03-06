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С 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения

06.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

В период с 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.
За 2 месяца 2020 года на территории Витебской области произошло 37 ДТП с участием пешеходов. Они унесли жизни 7 человек. Ещё 31 участник дорожного движения получил травмы различной степени тяжести.
Начало весны характеризуется нестабильностью погодных условий, поэтому пешеходам нужно быть внимательными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Госавтоинспекторы рекомендуют пешим участникам дорожного движения переходить дорогу с максимальной осторожностью. Помнить, что крайне опасно выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта.
Головные уборы и капюшоны значительно снижают возможность полного обзора дороги, поэтому, прежде чем выходить на проезжую часть, следует с особым вниманием оценить дорожную обстановку и убедиться в безопасности перехода.

Следует также учитывать, что на скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, а потому начинать переход дороги стоит только после полной остановки автомобиля, водитель которого уступает вам дорогу.
Во время гололеда пешеходам необходимо быть предельно внимательными как при переходе проезжей части дороги, так и при движении по тротуарам в непосредственной близости с проезжей частью.
Эффективных способов обеспечения личной безопасности пешеходов в условиях плохой видимости является оборудование верхней одежды деталями из световозвращающих материалов.

С 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения

 
 
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В период с 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. За 2 месяца 2020 года на...
 
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