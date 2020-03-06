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С 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения
06.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
В период с 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.
Следует также учитывать, что на скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь автомобиля, а потому начинать переход дороги стоит только после полной остановки автомобиля, водитель которого уступает вам дорогу.
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С 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения
В период с 3 по 10 марта ГАИ проводит целенаправленные мероприятия по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. За 2 месяца 2020 года на...
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