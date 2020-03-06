Синоптики рассказали о погоде на праздничные выходные

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Холодный атмосферный фронт, который пришел к нам из Польши, сейчас медленно оттесняет теплый воздух за пределы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будет ли тепло? Народные приметы на неделю с 2 по 8 марта

Поэтому в ближайшие выходные будет прохладно и дождливо. А вот на сегодня, 6 марта, синоптики обещают местами до +11 градусов.