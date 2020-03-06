|
Синоптики рассказали о погоде на праздничные выходные
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Холодный атмосферный фронт, который пришел к нам из Польши, сейчас медленно оттесняет теплый воздух за пределы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому в ближайшие выходные будет прохладно и дождливо. А вот на сегодня, 6 марта, синоптики обещают местами до +11 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Холодный атмосферный фронт, который пришел к нам из Польши, сейчас медленно оттесняет теплый воздух за пределы Беларуси, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)