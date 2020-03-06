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Первую партию нефти для Беларуси отправила азербайджанская компания Socаr
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Азербайджанская компания Socаr отправила первую партию нефти для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танкер вышел из турецкого порта Джейхан накануне вечером. На борту – 90 тысяч тонн. Об этом СМИ сообщил представитель компании.
Вторую партию сырья наша страна рассчитывает получить в конце месяца. Ее планируется отправить 20 марта из грузинского порта Супса. Объем составит 85 тысяч тонн.
В конце февраля «Белнефтехим» сообщил о заключении с Socar сделки на поставку двух танкеров нефти. В концерне уточнили, что сырье начнут поставлять по нефтепроводу «Одесса – Броды» в марте.
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Новости Беларуси. Азербайджанская компания Socаr отправила первую партию нефти для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танкер вышел из турецкого...
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