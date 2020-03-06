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Мужчина взломал сайт авикомпании и путешествовал бесплатно бизнес-классом. Но его нашли

06.03.2020 10:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Неизвестный пассажир взломал сайт бельгийской авиакомпании и несколько раз бесплатно воспользовался услугами перевозчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина покупал авиабилеты, а затем возвращал их так, что бронь оставалась действительной. Такую аферу он провернул трижды, слетав бесплатно в Нью-Йорк бизнес-классом.

Мужчина взломал сайт авикомпании и путешествовал бесплатно бизнес-классом. Но его нашли

Вскоре представители компании перевозчика обнаружили факт мошенничества и через суд потребовали деньги. Примечательно, что в сумму входят не только стоимость самих билетов, но и затраты на усилия компании устранить брешь в своей системе, которой воспользовался пассажир.

В свою очередь адвокат утверждает, что своим поступком его клиент указал авиакомпании на их слабые места и платить за это не обязан. Решение суда по данному делу будет вынесено в конце марта.

Мужчина взломал сайт авикомпании и путешествовал бесплатно бизнес-классом. Но его нашли

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Новости Бельгии. Неизвестный пассажир взломал сайт бельгийской авиакомпании и несколько раз бесплатно воспользовался услугами перевозчика, сообщили в программе...
 
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