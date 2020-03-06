ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России начали производство прибора, проверяющего качество моторного топлива за минуту

06.03.2020 10:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» начал производство прибора, позволяющего за минуту проверить качество моторного топлива, сообщает ТАСС.


Фото: arembowski, pixabay.com

«На производстве „Швабе“ госкорпорации „Ростех“ в Казани стартовал выпуск спектрорефрактометров с использованием уникальной технологии экспресс-контроля качества моторных топлив. Разработка холдинга позволит оперативно определять основные эксплуатационные характеристики бензина, дизельного топлива и керосина», — сообщает пресс-служба «Швабе».

Применять устройство автомобилисты могут самостоятельно, так как это не требует специальных навыков, отмечается в сообщении. Основными заказчиками станут центры независимой технической экспертизы транспортных средств и дистрибьюторы аналитического оборудования. Изделие позволяет за минуту с помощью идентификационной карты или запрограммированного смартфона определить долю ароматики, октановое число бензинов, цетановое число, морозоустойчивость дизельного топлива, высоту некоптящего пламени и нагарный фактор керосинов, говорится в сообщении.

Компания намерена в ближайшее время внедрить технологию для использования ее в процессе перекачки топлива.

«По сравнению с существующими приборами для экспресс-контроля качества моторных топлив наша технология дает больше достоверной информации об основных эксплуатационных характеристиках моторных топлив за короткое время. При эксплуатации от пользователя не требуются расходные материалы, а также дополнительные вложения и затраты», — пояснил гендиректор «Швабе — Технологическая лаборатория» Андрей Коньков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Применять устройство автомобилисты могут самостоятельно, так как это не требует специальных навыков.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика