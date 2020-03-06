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Все о погоде в Витебске в праздничные выходные

06.03.2020 13:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Погода в выходные в Витебске не будет отличаться от той, какая была на неделе: все так же тепло, но дождливо. Такой прогноз у Белгидромета.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

7 марта, в субботу, облачно и весь день дождь. До +9°С.

Такая же погода и 8 марта, в воскресенье.

Хороших вам праздничных выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Погода в выходные в Витебске не будет отличаться от той, какая была на неделе.
 
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