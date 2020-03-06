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Все о погоде в Витебске в праздничные выходные
Источник материала: Tut.by
Погода в выходные в Витебске не будет отличаться от той, какая была на неделе: все так же тепло, но дождливо. Такой
7 марта, в субботу, облачно и весь день дождь. До +9°С.
Такая же погода и 8 марта, в воскресенье.
Хороших вам праздничных выходных!
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Погода в выходные в Витебске не будет отличаться от той, какая была на неделе.
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