ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав и Мининформ ругают те СМИ, которые грешат и благодарят тех, что чётко следуют

06.03.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство здравоохранения и Министерство информации отмечают, что отдельные СМИ нарушают врачебную тайну и грешат распространением персональных данных в материалах о коронавирусе. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, которое размещено на сайте Мининформа, сообщает БЕЛТА.

Минздрав и Мининформ ругают те СМИ, которые грешат и благодарят тех, что чётко следуют

Медицинские учреждения в соответствии с действующим законодательством гарантируют сохранение врачебной тайны. "Но вторжение в личную жизнь граждан, попытки противоречащего нормам права распространения их персональных данных и информации о состоянии здоровья - это как раз то, чем сегодня грешат отдельные представители СМИ", - констатируют в министерствах.

Минздрав и Мининформ с понимаем и уважением относятся к стремлению журналистов и блогеров дать своей аудитории эксклюзив по актуальной теме. "Однако сложилась тревожная ситуация, когда чрезмерно активный поиск журналистами и блогерами людей, находящихся в медицинских учреждениях, контактировавших с больными, просто вернувшихся из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу 2019-nCoV, ведет к тому, что они, опасаясь публичной огласки, утаивают крайне важную сегодня информацию, избегают своевременного обращения к медицинским работникам. На вопрос, почему они так поступают, люди отвечают, что они не хотят попадать на страницы СМИ и фигурировать в качестве "героев" постов в социальных медиа. При этом они, обоснованно или нет, но опасаются возможной негативной реакции по отношению к себе со стороны своих соседей, друзей, знакомых и даже работодателей", - констатировали в министерствах.

В заявлении сказано, что "любая попытка нарушения врачебной тайны в СМИ и на интернет-ресурсах, равно как и незаконное распространение персональных данных, незамедлительно получит соответствующую правовую оценку, и виновные в полной мере понесут за это установленную ответственность".

Минздрав и Мининформ призывают журналистов и блогеров помнить о том, что помимо норм права есть еще и этические нормы. "И мы настоятельно просим руководствоваться и ими, касаясь столь деликатной области, каковой является личная жизнь человека. Борьба с вирусом 2019-nCoV - как раз тот случай, когда консолидация и единство позиций сфер здравоохранения и массовой информации исключительно важны и полезны всем, когда ответственность прессы и социальных медиа перед обществом особенно велика", - говорится в заявлении.

Пользуясь случаем, министерства поблагодарили всех представителей сферы массовой информации, которые четко следуют принципу достоверности распространяемой информации. "Со своей стороны заявляем, что государство и далее будет неотступно следовать политике полной информационной открытости по этой волнующей общество проблеме. Реальную ситуацию от народа никто не пытается утаить!" - подчеркивается в заявлении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Министерство здравоохранения и Министерство информации отмечают, что отдельные СМИ нарушают врачебную тайну и грешат распространением персональных данных в...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 февраля в редакции газеты «Авангард» состоялась «прямая линия», гостем которой был начальник РОЧС Сергей Халдай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика