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Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали прибор для дистанционного измерения температуры объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов в сфере космических технологий у новинки нет.
Аппарат напоминает кинокамеру, однако вместо художественного кадра делает термоснимки. Пирометр способен за миллионную долю секунды уловить измерения температуры объекта на расстоянии до 5 метров.
Изобретение – одно из направлений работы наших ученых в рамках программы Союзного государства по развитию космических технологий. Прибор сможет найти применение не только в космической промышленности, но и в других сферах, где необходимо точно и быстро измерить высокие температуры.
Евгений Баранышин, старший научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:
Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:
В октябре мы будем проводить космический конгресс. Организована выставка, где все образцы изделий, устройств и элементов, которые мы сделали по технологии, будут представлены.
Белорусские и российские ученые приступили к формированию очередной союзной программы по развитию космических технологий. Следующий шаг – создание сверхточных спутников, которые позволят определять концентрацию химических элементов в атмосфере. Это поможет с высокой вероятностью прогнозировать природные катаклизмы и более эффективно следить за экологической ситуацией в стране и мире.
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Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов
Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали прибор для дистанционного измерения температуры объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов...
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