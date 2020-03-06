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Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

06.03.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали прибор для дистанционного измерения температуры объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов в сфере космических технологий у новинки нет.

Аппарат напоминает кинокамеру, однако вместо художественного кадра делает термоснимки. Пирометр способен за миллионную долю секунды уловить измерения температуры объекта на расстоянии до 5 метров.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Изобретение – одно из направлений работы наших ученых в рамках программы Союзного государства по развитию космических технологий. Прибор сможет найти применение не только в космической промышленности, но и в других сферах, где необходимо точно и быстро измерить высокие температуры.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Евгений Баранышин, старший научный сотрудник Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:
Может найти свое применение при производстве, конструировании, то есть исследовать различные тепловые нагрузки на различные конструкции в процессе как производства, так и испытаний каких-то тепловых. Это могут быть процессы напыления либо процессы сварки. Например, лазерная точечная сварка либо лазерная точечная обработка поверхности.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси:
У нас порядка 26 заданий. Каждое из них будет закончено каким-то определенным изделием либо прибором. Разрабатывается большое количество элементов, сенсоров, датчиков для измерения лучистого потока, для измерения фотоумножителей.

В октябре мы будем проводить космический конгресс. Организована выставка, где все образцы изделий, устройств и элементов, которые мы сделали по технологии, будут представлены.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Белорусские и российские ученые приступили к формированию очередной союзной программы по развитию космических технологий. Следующий шаг – создание сверхточных спутников, которые позволят определять концентрацию химических элементов в атмосфере. Это поможет с высокой вероятностью прогнозировать природные катаклизмы и более эффективно следить за экологической ситуацией в стране и мире.

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов

Люди в материале: Евгений Баранышин, Олег Пенязьков

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские ученые разработали прибор для дистанционного измерения температуры объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аналогов...
 
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