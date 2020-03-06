Рецепты на 8 Марта. Шпаргалка для мужчин

Завтраки, обеды, ужины — изо дня в день любящие женщины заботятся о рационе своих домочадцев. Но есть один день в году (как жаль, что только один!), когда место на кухне просто обязана занять сильная половина человечества — 8 марта.
Освобождение женщины от необходимости провести день у плиты — самое желанное и приятное дополнение к основному подарку. Кто-то из мужчин умеет прекрасно готовить, кто-то не имеет кулинарных талантов. Но в этот день, поверьте, это абсолютно не важно. Главное — желание порадовать и накормить, ведь женщины тоже любят вкусно поесть.
Точите ножи и надевайте фартуки, а мы вам поможем.
Простые рецепты из нашей подборки помогут вам устроить настоящий весенний праздник для своих любимых!
Овощной салат с сыром «Филадельфия»
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• Помидоры - 2 штуки
- Овощи нарезать, салат порвать, лук нарезать тонкими полукольцами, все перемешать, выложить на блюдо.
Сделать заправку: оливковое масло, сок одного лайма, соль, сахар, специи для салата — смешать.
3. Овощи полить заправкой , сверху выложить сыр «Филадельфия».
Картофельный суп-пюре с грибами
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Картофель - 7-8 шт
- Грибы вымыть и нарезать ломтиками. Лук очистить и мелко порезать. Морковь вымыть, очистить и натереть на крупной терке. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарить лук с морковью.
На другой сковороде обжарить грибы до готовности.
3. Картофель вымыть и очистить. В кастрюлю с кипящей подсоленной водой положить картофель и варить до готовности. Картофельный отвар слить, но не выливать. Картофель размять толкушкой в пюре. Понемногу добавляя горячий картофельный отвар к картофельному пюре, довести массу до консистенции жидкой сметаны.
4. В суп положить обжаренные лук с морковью и шампиньоны, посолить, поперчить по вкусу и посыпать рубленой зеленью.
Запеченные креветки в чесночно-лимонном соусе
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Очищенные королевские креветки - 800 г
- Разогреть духовку до 250 градусов.
2. Выложить креветки в один слой в форму для выпечки, которую следует предварительно смазать оливковым маслом.
3. Смешать лимонный сок и все остальные ингредиенты, кроме петрушки. Залить этой смесью креветки.
4. Выпекать при 250 градусах в течение 8–10 минут, пока креветки не будут готовы.
5. Достать запеченные креветки и посыпать свежей петрушкой. По желанию, блюдо можно полить лимонным соком. Подавать к столу сразу.
Треска, запеченная в духовке с картофелем, помидорами и беконом
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Филе трески - 340 г
- Налейте и вскипятите свой чайник. Предварительно разогрейте свою духовку до 220 градусов.
2. Очистите молодой картофель, можете оставить в кожуре если она тоненькая, только хорошо промойте. Порежьте картофелины надвое и поместите их в большую кастрюлю с щепоткой соли. Залейте кипящей водой из чайника и поместите на плиту на высокую температуру.
3. Доведите до кипения затем убавьте до средней температуры и варите приблизительно в течение 15 минут, или до почти мягкого состояния.
4. Очистите и мелко нарежьте листья розмарина. Рассыпьте листья по разделочной доске, спрысните их оливковым маслом и посыпьте щепотку соли и перца.
5. Мелко натрите цедру половины лимона и рассыпьте по доске.
6. На отдельной доске выложите бекон в три ряда.
7. Прокатайте филе трески по доске с розмарином, маслом и цедрой лимона, пока специи легка не покроют филе со всех сторон. Натереть специями
8. Возьмите филе трески обваленное в специях и положите в одном конце бекона. Осторожно заверните треску в беконе. Повторите с оставшимся филе.
9. Когда картофель будет готов, просушите его в дуршлаге и оставьте на пару минут.
10. Выложите картофель в противень для запекания. Сбрызнете оливковым маслом и приправьте щепоткой перца.
11. Положите томаты черри сверху картофеля, затем поместите филе трески в средине противня. Разделите лимон пополам и положите одну половинку в поднос. Все выложить на противень и добавить помидоры черри
12. Полейте сверху оливковым маслом и посыпьте щепоткой соли и перца.
13. Теперь по рецепту готовьте в горячей духовке в течение 20 минут, или пока картофель не станет хрустящим, помидоры размягчёнными, бекон золотистого цвета, а рыба приготовленной.
14. Вымойте руколу и кресс-салат в большом количестве холодной воды, затем просушите.
16. Выжмите сок из оставшейся половинки лимона в чистую маленькую банку. Добавьте в три раза больше (чем лимонного сока) оливкового масла, потом горчицу и щепотку соли и перца. Закройте крышкой и хорошенько взболтайте банку.
17. Непосредственно перед тем, как ваша треска запечется в духовке, заправьте листья салата получившимся соусом. Не добавляйте всю заправку сразу; добавьте приблизительно половину затем попробуйте на вкус, чтобы понять нужно ли больше или нет.
18. Когда филе рыбы готово, достаньте запеченную треску на противне из духовки и выжмите на блюдо сок из запеченной половинки лимона.
19. Поставьте поднос с треской прямо на стол и подавайте её с прекрасным зеленым салатом.
Грушевый десерт с мороженым и свежими ягодами
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Ванильное мороженое - 0,5 кг
- Груши очистить и измельчить мякоть в блендере с лимонным соком и сахаром. Добавить грушевый ликер.
Ванильное мороженое слегка оттаять при комнатной температуре. Перемешать с грушевым пюре.
3. Взбить сливки и аккуратно подмешать к получившейся смеси.
4. Промыть чернику холодной водой и обсушить. Несколько ягод отложить для украшения.
5. В форму для десерта выложить на дно печенье. На него – слой грушевого мороженного, затем – слой ягод. Повторить. Верхним должен быть слой ягод.
6. Убрать в морозилку на несколько часов.
7. Перед подачей посыпать десерт рублеными фисташками.
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