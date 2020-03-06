ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рецепты на 8 Марта. Шпаргалка для мужчин

06.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Завтраки, обеды, ужины — изо дня в день любящие женщины заботятся о рационе своих домочадцев. Но есть один день в году (как жаль, что только один!), когда место на кухне просто обязана занять сильная половина человечества — 8 марта. 
Освобождение женщины от необходимости провести день у плиты — самое желанное и приятное дополнение к основному подарку. Кто-то из мужчин умеет прекрасно готовить, кто-то не имеет кулинарных талантов. Но в этот день, поверьте, это абсолютно не важно. Главное — желание порадовать и накормить, ведь женщины тоже любят вкусно поесть. 
Точите ножи и надевайте фартуки, а мы вам поможем.
Простые рецепты из нашей подборки помогут вам устроить настоящий весенний праздник для своих любимых!   

Овощной салат с сыром «Филадельфия»

Рецепты на 8 Марта. Шпаргалка для мужчин

• Помидоры - 2 штуки
• Смесь салатных листьев - 1 пучок
• Сладкий перец - 1 штука
• Зелень - 1 пучок
• Красный лук - 1 штука
• Огурцы - 2 штуки
• Сыр филадельфия - 125 г
• Оливковое масло - 2 столовые ложки
• Лайм - 1 штука
• Специи - по вкусу
• Соль - по вкусу
• Сахар - по вкусу
  1. Овощи нарезать, салат порвать, лук нарезать тонкими полукольцами, все перемешать, выложить на блюдо.
    Сделать заправку: оливковое масло, сок одного лайма, соль, сахар, специи для салата — смешать.
    3. Овощи полить заправкой , сверху выложить сыр «Филадельфия».

Картофельный суп-пюре с грибами

Рецепты на 8 Марта. Шпаргалка для мужчин

 Картофель - 7-8 шт
• Шампиньоны - 150 г
• Лук - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Зелень укропа или петрушки - по вкусу
• Соль, перец - по вкусу
  1. Грибы вымыть и нарезать ломтиками. Лук очистить и мелко порезать. Морковь вымыть, очистить и натереть на крупной терке. На разогретой с растительным маслом сковороде обжарить лук с морковью.
    На другой сковороде обжарить грибы до готовности.
    3. Картофель вымыть и очистить. В кастрюлю с кипящей подсоленной водой положить картофель и варить до готовности. Картофельный отвар слить, но не выливать. Картофель размять толкушкой в пюре. Понемногу добавляя горячий картофельный отвар к картофельному пюре, довести массу до консистенции жидкой сметаны.
    4. В суп положить обжаренные лук с морковью и шампиньоны, посолить, поперчить по вкусу и посыпать рубленой зеленью.

Запеченные креветки в чесночно-лимонном соусе

Рецепты на 8 Марта. Шпаргалка для мужчин

 Очищенные королевские креветки - 800 г
• Лимонный сок - 2 столовые ложки
• Оливковое масло - 2 столовые ложки
• Молотый красный перец - 2 столовые ложки
• Тертая лимонная цедра - 1 чайная ложка
• Рубленая петрушка - 2 столовые ложки
• Мелко рубленный чеснок - 3 зубчика
  1. Разогреть духовку до 250 градусов.
    2. Выложить креветки в один слой в форму для выпечки, которую следует предварительно смазать оливковым маслом.
    3. Смешать лимонный сок и все остальные ингредиенты, кроме петрушки. Залить этой смесью креветки.
    4. Выпекать при 250 градусах в течение 8–10 минут, пока креветки не будут готовы.
    5. Достать запеченные креветки и посыпать свежей петрушкой. По желанию, блюдо можно полить лимонным соком. Подавать к столу сразу.

Треска, запеченная в духовке с картофелем, помидорами и беконом

Рецепты на 8 Марта. Шпаргалка для мужчин

Филе трески - 340 г
• Молодой картофель - 350 г
• Бекон - 6 штук
• Помидоры черри на ветке - 250 г
• Рукола - 50 г
• Лимон - 1 штука
• Кресс-салат - 50 г
• Сушеный розмарин - 20 г
• Дижонская горчица - ½ чайной ложки
• Оливковое масло - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу
• Соль - по вкусу
  1. Налейте и вскипятите свой чайник. Предварительно разогрейте свою духовку до 220 градусов. 
    2. Очистите молодой картофель, можете оставить в кожуре если она тоненькая, только хорошо промойте. Порежьте картофелины надвое и поместите их в большую кастрюлю с щепоткой соли. Залейте кипящей водой из чайника и поместите на плиту на высокую температуру. 
    3. Доведите до кипения затем убавьте до средней температуры и варите приблизительно в течение 15 минут, или до почти мягкого состояния. 
    4. Очистите и мелко нарежьте листья розмарина. Рассыпьте листья по разделочной доске, спрысните их оливковым маслом и посыпьте щепотку соли и перца. 
    5. Мелко натрите цедру половины лимона и рассыпьте по доске. 
    6. На отдельной доске выложите бекон в три ряда. 
    7. Прокатайте филе трески по доске с розмарином, маслом и цедрой лимона, пока специи легка не покроют филе со всех сторон. Натереть специями
    8. Возьмите филе трески обваленное в специях и положите в одном конце бекона. Осторожно заверните треску в беконе. Повторите с оставшимся филе. 
    9. Когда картофель будет готов, просушите его в дуршлаге и оставьте на пару минут. 
    10. Выложите картофель в противень для запекания. Сбрызнете оливковым маслом и приправьте щепоткой перца. 
    11. Положите томаты черри сверху картофеля, затем поместите филе трески в средине противня. Разделите лимон пополам и положите одну половинку в поднос. Все выложить на противень и добавить помидоры черри
    12. Полейте сверху оливковым маслом и посыпьте щепоткой соли и перца. 
    13. Теперь по рецепту готовьте в горячей духовке в течение 20 минут, или пока картофель не станет хрустящим, помидоры размягчёнными, бекон золотистого цвета, а рыба приготовленной. 
    14. Вымойте руколу и кресс-салат в большом количестве холодной воды, затем просушите. 
    16. Выжмите сок из оставшейся половинки лимона в чистую маленькую банку. Добавьте в три раза больше (чем лимонного сока) оливкового масла, потом горчицу и щепотку соли и перца. Закройте крышкой и хорошенько взболтайте банку. 
    17. Непосредственно перед тем, как ваша треска запечется в духовке, заправьте листья салата получившимся соусом. Не добавляйте всю заправку сразу; добавьте приблизительно половину затем попробуйте на вкус, чтобы понять нужно ли больше или нет. 
    18. Когда филе рыбы готово, достаньте запеченную треску на противне из духовки и выжмите на блюдо сок из запеченной половинки лимона. 
    19. Поставьте поднос с треской прямо на стол и подавайте её с прекрасным зеленым салатом. 

Грушевый десерт с мороженым и свежими ягодами

Рецепты на 8 Марта. Шпаргалка для мужчин

 Ванильное мороженое - 0,5 кг
• Черника - 300 г
• Груши - 500 г
• Лимон - 1 штука
• Сахар - 80 г
• Ликер - 40 мл
• Сливочное печенье - 200 г
• Сливки - 250 мл
• Зеленые фисташки - 2 г 
  1. Груши очистить и измельчить мякоть в блендере с лимонным соком и сахаром. Добавить грушевый ликер.
    Ванильное мороженое слегка оттаять при комнатной температуре. Перемешать с грушевым пюре.
    3. Взбить сливки и аккуратно подмешать к получившейся смеси.
    4. Промыть чернику холодной водой и обсушить. Несколько ягод отложить для украшения.
    5. В форму для десерта выложить на дно печенье. На него – слой грушевого мороженного, затем – слой ягод. Повторить. Верхним должен быть слой ягод.
    6. Убрать в морозилку на несколько часов.
    7. Перед подачей посыпать десерт рублеными фисташками.

Sb.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтраки, обеды, ужины — изо дня в день любящие женщины заботятся о рационе своих домочадцев. Но есть один день в году (как жаль, что только...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минтруда рассказали, почему упали зарплаты бюджетников и что с этим делать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика