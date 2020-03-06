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В Минске сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с Днем женщин

06.03.2020 15:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с Днем женщин
АиФ

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория ЦАРУК, сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска поздравили автолюбительниц с наступающим Днем женщин и вручили им цветы и подарки.

Сотрудники Госавтоинспекции на столичной улице Казинца останавливали автомобили для того, чтобы поздравить женщин-водителей с наступающим праздником – Международным женским днем.

В Минске сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с Днем женщин
 

«Мы традиционно поздравляем автоледи в преддверии 8 марта. Желаем им красоты, любви, нежности и женского счастья. Чтобы каждый день был как праздник и приносил только радость. Благодарим за то, что они соблюдают Правила дорожного движения. Все же женщины – более дисциплинированные водители. Они более внимательные и осторожные на дорогах», — отметил начальник отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Сергей КОЛЕДА.

В Минске сотрудники ГАИ поздравили автолюбительниц с Днем женщин
 

Кроме приятных эмоций и позитивного настроения от встречи с милиционерами, женщины получили подарки от партнеров акции — Октябрьского районного комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и компании СООО «Конте Трейд».

 
Теги: Минск
 
 
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