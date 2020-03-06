«Евровидение» может сменить формат из-за коронавируса

Источник материала: Ежедневник

фото: m.news.yandex.ru

Не исключена возможность того, конкурс пройдет без зрителей.

Распространение инфекции может привести к тому, что конкурс песни придется проводить без зрителей, сообщает РБК со ссылкой на СМИ Нидерландов. Сегодня в этой стране был зафиксирована первая смерть от коронавируса.

В своих сообщения голландские средства массовой информации ссылаются на пресс-службу Нидерландской телерадиовещательной организации. Впрочем, о точных сценариях говорить пока рано, пояснил представитель компании.

Песенный конкурс должен пройти в Роттердаме в мае.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио также может пройти тоже может пройти без зрителей из-за коронавируса.