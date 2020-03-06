С праздником, дорогие женщины!

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Дорогие женщины!

Примите мои самые искренние поздравления с замечательным, по-особому трогательным весенним праздником — Днём женщин.

Хорошо зная ваш район, его трудовые достижения, с чувством глубокого уважения хочу сказать вам, что они стали возможны благодаря во многом вашему неиссякаемому трудолюбию, добросовестности, преданности делу, которому вы посвятили свои способности, дарования и таланты. Огромное вам спасибо.

Народная мудрость гласит, что опора счастья – семья. Своими любящими, добрыми, чуткими сердцами, излучающими возвышенные чувства, постоянную заботу о детях и близких, вы делаете семью самой надежной опорой, наполняющей мир гармонией и совершенством.

От всей души желаю вам, дорогие женщины, счастья, успехов, крепкого здоровья, благополучия, повседневных радостей и сбывшихся надежд.

Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена светом, добром, приятными встречами, улыбками и сердечным теплом любящих вас родных.

Ваш депутат, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П.АНДРЕЙЧЕНКО.

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Паважаныя нашы жанчыны!

Сярод дат календара ёсць асабліва любімыя, якія нясуць у сабе цеплыню і зачараванне. Менавіта такой з’яўляецца Дзень жанчын — 8 Сакавіка.

Гэта свята тых, хто сваёй пяшчотай, цеплынёй любові напаўняе сэрцы родных і блізкіх. З імем жанчыны асацыіруецца ўсё самае лепшае. Вы заўсёды былі і застаяцеся ўвасабленнем душэўнасці і шчодрасці, крыніцай дабра, цярпення і прыгажосці.

У гэты цудоўны перадсвяточны дзень глыбокую павагу і сардэчную ўдзячнасць за ласку, дабрыню, мудрасць і ўсёдараванне выказваем жанчынам-маці. Нізкі паклон жанчынам-ветэранам, сённяшнім працаўніцам!

Сардэчна віншуем вас са святам! Жадаем, каб кожны дзень быў напоўнены мірам і радасцю, клопатам і ўвагай родных і блізкіх. Моцнага здароўя, поспехаў і добрага вясновага настрою.

Ушацкі раённы выканаўчы камітэт.

Ушацкі раённы Савет дэпутатаў.



