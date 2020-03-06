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С праздником, дорогие женщины!
06.03.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
Дорогие женщины!
Примите мои самые искренние поздравления с замечательным, по-особому трогательным весенним праздником — Днём женщин.
Хорошо зная ваш район, его трудовые достижения, с чувством глубокого уважения хочу сказать вам, что они стали возможны благодаря во многом вашему неиссякаемому трудолюбию, добросовестности, преданности делу, которому вы посвятили свои способности, дарования и таланты. Огромное вам спасибо.
Народная мудрость гласит, что опора счастья – семья. Своими любящими, добрыми, чуткими сердцами, излучающими возвышенные чувства, постоянную заботу о детях и близких, вы делаете семью самой надежной опорой, наполняющей мир гармонией и совершенством.
От всей души желаю вам, дорогие женщины, счастья, успехов, крепкого здоровья, благополучия, повседневных радостей и сбывшихся надежд.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена светом, добром, приятными встречами, улыбками и сердечным теплом любящих вас родных.
Ваш депутат, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П.АНДРЕЙЧЕНКО.
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Паважаныя нашы жанчыны!
Сярод дат календара ёсць асабліва любімыя, якія нясуць у сабе цеплыню і зачараванне. Менавіта такой з’яўляецца Дзень жанчын — 8 Сакавіка.
Гэта свята тых, хто сваёй пяшчотай, цеплынёй любові напаўняе сэрцы родных і блізкіх. З імем жанчыны асацыіруецца ўсё самае лепшае. Вы заўсёды былі і застаяцеся ўвасабленнем душэўнасці і шчодрасці, крыніцай дабра, цярпення і прыгажосці.
У гэты цудоўны перадсвяточны дзень глыбокую павагу і сардэчную ўдзячнасць за ласку, дабрыню, мудрасць і ўсёдараванне выказваем жанчынам-маці. Нізкі паклон жанчынам-ветэранам, сённяшнім працаўніцам!
Сардэчна віншуем вас са святам! Жадаем, каб кожны дзень быў напоўнены мірам і радасцю, клопатам і ўвагай родных і блізкіх. Моцнага здароўя, поспехаў і добрага вясновага настрою.
Ушацкі раённы выканаўчы камітэт.
Ушацкі раённы Савет дэпутатаў.
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Дорогие женщины! Примите мои самые искренние поздравления с замечательным, по-особому трогательным весенним праздником — Днём женщин. Хорошо зная ваш район, его...
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