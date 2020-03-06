В Минске представили спортивно-социальный проект «Смелый шаг» для детей и подростков

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и Федерацией кикбоксинга и таиландского бокса. Проект уже охватил Минск и Минскую область, а также Могилев, Гомель и Полоцк.











