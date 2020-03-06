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В Минске представили спортивно-социальный проект «Смелый шаг» для детей и подростков

06.03.2020 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и Федерацией кикбоксинга и таиландского бокса. Проект уже охватил Минск и Минскую область, а также Могилев, Гомель и Полоцк.

В Минске представили спортивно-социальный проект «Смелый шаг» для детей и подростков

В Минске представили спортивно-социальный проект «Смелый шаг» для детей и подростков

В Минске представили спортивно-социальный проект «Смелый шаг» для детей и подростков

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации,...
 
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