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В Минске представили спортивно-социальный проект «Смелый шаг» для детей и подростков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Начинание поддерживается Президентским спортивным клубом, Министерством внутренних дел и Федерацией кикбоксинга и таиландского бокса. Проект уже охватил Минск и Минскую область, а также Могилев, Гомель и Полоцк.
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Новости Беларуси. В Минске состоялась презентация спортивно-социального проекта «Смелый шаг» для детей и подростков, которые попали в затруднительные ситуации,...
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