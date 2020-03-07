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Дорогие женщины Вороновского района! Тепло и сердечно поздравляем вас с самым прекрасным праздником — 8 Марта!
07.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С именем женщины связаны вечные ценности, тепло домашнего очага, любовь и верность.
Вы не уступаете мужчинам и в работе, успешно трудитесь в сферах экономики и агропромышленного комплекса, образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, являетесь активными участницами общественной жизни района.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное чувство.
Желаем вам крепкого здоровья, любви, благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения!
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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Дорогие женщины Вороновского района! Тепло и сердечно поздравляем вас с самым прекрасным праздником — 8 Марта!
С именем женщины связаны вечные ценности, тепло домашнего очага, любовь и верность. Вы не уступаете мужчинам и в работе, успешно трудитесь в сферах экономики и...
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