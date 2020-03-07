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Дорогие женщины Вороновского района! Тепло и сердечно поздравляем вас с самым прекрасным праздником — 8 Марта!

07.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дорогие женщины Вороновского района! Тепло и сердечно поздравляем вас с самым прекрасным праздником — 8 Марта!

С именем женщины связаны вечные ценности, тепло домашнего очага, любовь и верность.

Вы не уступаете мужчинам и в работе, успешно трудитесь в сферах экономики и агропромышленного комплекса, образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, являетесь активными участницами общественной жизни района.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное чувство.

Желаем вам  крепкого здоровья, любви, благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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С именем женщины связаны вечные ценности, тепло домашнего очага, любовь и верность. Вы не уступаете мужчинам и в работе, успешно трудитесь в сферах экономики и...
 
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