Дорогие женщины Вороновского района! Тепло и сердечно поздравляем вас с самым прекрасным праздником — 8 Марта!

Источник материала: Вороновская газета





С именем женщины связаны вечные ценности, тепло домашнего очага, любовь и верность.

Вы не уступаете мужчинам и в работе, успешно трудитесь в сферах экономики и агропромышленного комплекса, образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, являетесь активными участницами общественной жизни района.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное чувство.

Желаем вам крепкого здоровья, любви, благополучия, душевной гармонии и весеннего настроения!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.